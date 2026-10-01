Le médicament de Regeneron réduit de moitié la perte musculaire en association avec le sémaglutide de Novo dans un essai clinique

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par Sriparna Roy

Un médicament expérimental amaigrissant développé par Regeneron REGN.O , utilisé en association avec le sémaglutide de Novo Nordisk NOVOb.CO , a permis de réduire de 50 % la perte de masse musculaire par rapport à celle observée avec le sémaglutide seul, selon les résultats d’une étude menée auprès de patients obèses et présentés lors d’un congrès médical.

Face à l'explosion de la popularité des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, tels que le sémaglutide de Novo, commercialisé sous le nom de Wegovy pour le traitement de l'obésité, on s'inquiète de plus en plus de la perte musculaire importante qui accompagne la perte de poids rapide.

Le médicament de Regeneron, le trévogrumab, appartient à une autre classe de médicaments qui inhibe la protéine myostatine, associée à la perte de masse musculaire.

Lorsque les chercheurs ont mesuré la masse musculaire des cuisses chez les patients à l’aide d’IRM, l’ajout d’une dose de 75 milligrammes de trévogrumab a réduit la perte de masse musculaire de plus de 70 % par rapport au sémaglutide seul à 52 semaines, comme l’a montré un résumé des données.

« Nous avons confirmé que les patients sous GLP-1 perdent effectivement environ 30 % de leur poids sous forme de masse musculaire maigre, ce que le trévogrumab permet d’éviter », a déclaré Boaz Hirshberg, dirigeant de Regeneron, ajoutant que le bénéfice le plus important pourrait concerner les patients qui commencent le traitement avec une masse musculaire plus faible.

Les données issues de cet essai, mené auprès de près de 1 000 patients âgés de 18 à 65 ans, ont été présentées jeudi lors du congrès de l’Association européenne pour l’étude du diabète (EASD) à Milan.

Wall Street et la communauté médicale attendent des preuves que les médicaments de nouvelle génération, tels que les anti-myostatines, peuvent empêcher l'organisme de dégrader la masse musculaire lors d'une perte de poids.

Au moins une douzaine d’entreprises travaillent sur des traitements visant à préserver la masse musculaire, les analystes prévoyant que ces médicaments pourraient atteindre 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2035.

Cet essai clinique à plusieurs volets incluait initialement un deuxième anticorps expérimental de Regeneron, le garetosmab.

Au cours des 26 premières semaines, deux participants ayant reçu des doses plus élevées de trevogrumab en association avec le garetosmab sont décédés. L’un de ces décès était dû à une cause indéterminée chez un patient présentant de multiples facteurs de risque cardiovasculaires, tandis que le second était dû à un arrêt cardiaque chez une personne ayant des antécédents de maladie cardiovasculaire, a précisé la société.

Le trevogrumab administré seul a présenté un profil de sécurité similaire à celui du sémaglutide, sans effet indésirable inattendu, a précisé la société.

L’association trevogrumab/garetosmab a permis de mieux préserver la masse maigre que le trevogrumab seul, mais a présenté un taux élevé d’effets indésirables, notamment des spasmes musculaires. Regeneron a déclaré qu’elle ne poursuivrait pas le développement de cette triple association.

Cette étude de phase intermédiaire a été menée en deux parties.

Dans l'une des parties de l'essai, les patients sous sémaglutide seul ont perdu 6,7 % de leur masse maigre en 26 semaines. Ceux qui prenaient également 75 milligrammes de trevogrumab n'ont perdu que 3,3 % de leur masse musculaire. L'association avec 25 mg de trevogrumab a entraîné une perte de masse musculaire de 4,7 %.

Lorsque les patients ont arrêté le sémaglutide tout en continuant à prendre du trévogrumab, leur masse musculaire est revenue à son niveau initial avant l’étude, ce qui suggère que le médicament pourrait aider à reconstituer le muscle perdu, a indiqué la société.

Regeneron a indiqué avoir retenu la dose de 75 mg une fois par semaine pour la poursuite des études et prévoit un autre essai de phase intermédiaire chez des patients de plus de 65 ans.

« Ce que nous voulons, c’est nous concentrer sur la qualité de la perte de poids », a déclaré Boaz Hirshberg, de Regeneron. « Nous voulons trouver la meilleure façon d’aborder la perte de poids, en particulier chez les patients vulnérables. »