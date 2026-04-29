Le médicament de Pfizer contre le cancer du sang atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée

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Pfizer PFE.N a annoncé mercredi que son médicament Elrexfio avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée évaluant ce traitement contre le cancer du sang chez des patients ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.

Voici plus de détails sur cet essai:

* Elrexfio bénéficie d'une autorisation accélérée de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement des patients atteints de myélome multiple ayant déjà reçu au moins quatre lignes de traitement.

* Le myélome multiple est un cancer des plasmocytes, un type de globules blancs présents dans la moelle osseuse qui aident à lutter contre les infections.

* Pfizer a déclaré que le médicament avait montré une amélioration cliniquement significative de la survie sans progression, c'est-à-dire le fait de vivre sans que la maladie ne s'aggrave, par rapport au traitement standard.

* L'essai se poursuit afin d'évaluer la survie globale, un objectif secondaire clé, car les données n'étaient pas encore disponibles au moment de cette analyse intermédiaire, a précisé la société.

* La société a déclaré que les données de l'essai seraient examinées avec les autorités sanitaires mondiales.

* Pfizer a enregistré un chiffre d'affaires de 304 millions de dollars pour Elrexfio en 2025.

* Le myélome multiple représente environ 1 % à 2 % de l'ensemble des cancers et 10 % des cancers du sang. Plus de 32 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis.