Le médicament de Pfizer contre l'eczéma atteint son objectif principal lors d'un essai de phase intermédiaire et prévoit une étude de phase tardive
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes) par Padmanabhan Ananthan

Le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N a déclaré lundi que son médicament expérimental contre une maladie chronique de la peau avait atteint l'objectif principal d'une étude à mi-parcours.

Voici quelques détails:

* Les patients traités avec le médicament, tilrekimig, ont vu une réduction significative des symptômes après 16 semaines et le médicament a été bien toléré avec un profil de sécurité favorable dans l'étude, a déclaré Pfizer.

* Le médicament est actuellement testé chez des patients atteints de dermatite atopique ou d'eczéma modéré à sévère, une maladie de la peau qui provoque des démangeaisons, des éruptions cutanées étendues et une inflammation qui peut perturber les activités quotidiennes.

* Evan Seigerman, analyste de BMO, a déclaré que les résultats de l'essai indiquent un profil potentiellement compétitif dans la dermatite atopique, avec une efficacité initiale supérieure à celle du Dupixent, produit phare de Regeneron REGN.O et de Sanofi SASY.PA .

* Selon M. Seigerman, ce résultat donne à Pfizer un autre catalyseur potentiel dans le cadre de ses efforts pour relancer son pipeline, mais il a averti que des données plus détaillées sur l'innocuité et la réponse au placebo seront cruciales.

* Pour les trois doses, la proportion de patients présentant une forte amélioration était de 38,7 %, 51,9 % et 49,4 %, soit plus élevée que pour le placebo.

* Sur la base de ces résultats, Pfizer a déclaré qu'il prévoyait de faire passer le médicament en phase finale d'essai pour l'eczéma, l'essai devant débuter cette année.

* Pfizer prévoit de développer le médicament pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques.

* Le paysage actuel des traitements de l'eczéma comprend des médicaments établis tels que Rinvoq d'AbbVie ABBV.N et Ebglyss d'Eli Lilly LLY.N .

