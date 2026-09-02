 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament d'Ultragenyx destiné au traitement d'une maladie rare échoue lors d'un essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 22:06
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O a annoncé mercredi que son médicament expérimental destiné au traitement d'un trouble neurodéveloppemental génétique rare n'avait pas atteint l'objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée.

Valeurs associées

ULTRAGENYX PHARM
26,5300 USD NASDAQ +2,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,32 +0,14%
CAC 40
8 280,63 -0,26%
2CRSI
28,1 +9,25%
HAFFNER ENERGY
0,568 +9,23%
BIOPHYTIS
0,0532 +1,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank