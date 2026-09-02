Le médicament d'Ultragenyx destiné au traitement d'une maladie rare échoue lors d'un essai clinique de phase avancée

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Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O a annoncé mercredi que son médicament expérimental destiné au traitement d'un trouble neurodéveloppemental génétique rare n'avait pas atteint l'objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée.