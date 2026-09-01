Le médicament contre le lupus d'Alumis n'atteint pas l'objectif fixé pour l'essai clinique de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société Alumis ALMS.O a annoncé mardi que son médicament expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire mené chez des patients atteints d'une maladie auto-immune chronique appelée lupus érythémateux disséminé.
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