Le médicament contre la maladie d'Alzheimer de Biogen n'atteint pas l'objectif de l'essai de phase intermédiaire

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Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le vert jeudi, portés par l'optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. En Europe, à la mi-séance, vers 10H50 GMT, ...
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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, Microsoft, précisions sur le sommet Trump-Xi, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ...
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La Bourse de Paris est en hausse jeudi, profitant d'un certain optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois à Pékin. Dans les premiers échanges, vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,49% à 8.047,33 ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4, réponse de Microsoft au paragraphe 7) La Grande-Bretagne ...
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