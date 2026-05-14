information fournie par Reuters • 14/05/2026 à 13:02

Le médicament contre la maladie d'Alzheimer de Biogen n'atteint pas l'objectif de l'essai de phase intermédiaire

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Biogen BIIB.O a déclaré jeudi que son médicament contre la maladie d'Alzheimer n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire.