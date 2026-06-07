Le médicament contre l'obésité de Boehringer-Zealand semble prometteur pour réduire la graisse viscérale et hépatique

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* Le médicament injectable de Boehringer aide à préserver la masse maigre tout en réduisant la graisse abdominale

* Les patients atteints de stéatose hépatique en tirent également des bénéfices

* Les analystes considèrent que les avantages allant au-delà du pourcentage de perte de poids sont la clé du succès commercial

par Bhanvi Satija

Boehringer Ingelheim a déclaré dimanche que son médicament expérimental contre l'obésité réduisait la graisse viscérale et hépatique tout en minimisant la perte de masse maigre dans une étude de phase avancée, selon les données présentées, renforçant ainsi son argumentaire en faveur de bénéfices allant au-delà de la perte de poids alors que la concurrence dans le domaine des médicaments contre l'obésité s'intensifie. Le médicament, le survodutide, a été obtenu sous licence auprès de la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO . Ce produit injectable, qui imite les protéines GLP-1 et le glucagon pour provoquer une sensation de satiété , a vu les résultats de son essai clinique sur la perte de poids annoncés en avril, montrant que les patients avaient perdu en moyenne 16,6 % de leur poids sur 76 semaines. L'analyse d'un groupe de patients ayant subi des IRM au début et à la fin d'un essai de 76 semaines a montré que le survodutide réduisait la graisse abdominale nocive jusqu'à 34 % et la graisse hépatique jusqu'à 63,1 % par rapport à la valeur de référence, a déclaré Boehringer. Les analystes ont déclaré que leschiffres de perte de poids étaient globalement comparables à ceux des injections de GLP-1 existantes de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly LLY.N , mais inférieurs à ceux de nouveaux concurrents en cours de développement, et que la société devait mettre en avant les avantages distinctifs du médicament.

La masse maigre ne représentait pas plus de 10,8 % de la variation de la composition corporelle à la dose maximale de 6 milligrammes, ce qui suggère que la perte de poids était principalement due à une réduction de la graisse.

L'effet du médicament sur la réduction de la graisse hépatique et la préservation de la masse maigre est essentiel pour déterminer s'il pourra se démarquer sur le plan commercial, au même titre que la tolérance et la durée du traitement. Les données détaillées de l'étude pourraient aider Boehringer à mieux faire valoir que le survodutide ne doit pas être jugé uniquement en fonction des kilos perdus, mais aussi de l'endroit où ce poids est perdu.

“Nous pensons que le survodutide deviendra une nouvelle option importante à la croisée de l’obésité et des maladies hépatiques, deux pathologies étroitement liées mais rarement traitées conjointement,” a déclaré Shashank Deshpande, cadre chez Boehringer et responsable de la division des médicaments à usage humain de la société. Boehringer a acquis en 2011 les droits exclusifs de développement et de commercialisation du survodutide auprès de Zealand, qui perçoit des redevances sur les revenus mondiaux.

AVANTAGES POUR LES PATIENTS ATTEINTS D'UNE MALADIE HÉPATIQUE

Dans une autre étude de phase avancée menée auprès de patients en surpoids ou obèses atteints d’une stéatose hépatique (MASLD), le survodutide a atteint ses deux principaux objectifs.

Au bout de 48 semaines, jusqu’à 84,2 % des patients sous traitement ont présenté une réduction de la stéatose hépatique d’au moins 30 %, contre 24,3 % pour ceux sous placebo. Les patients sous survodutide ont également perdu jusqu’à 12,2 % de leur poids corporel, contre 1 % pour le placebo.

Chez 61 % des patients, le médicament a permis d'atteindre une normalisation de la stéatose hépatique, c'est-à-dire une teneur en graisse hépatique inférieure à 5 %, contre 5,7 % chez ceux sous placebo.

La société biotechnologique américaine Altimmune ALT.O développe également un médicament qui cible à la fois l'hormone intestinale coupe-faim, le GLP-1, et le glucagon.

Le survodutide fait également l'objet d'autres essais cliniques de phase avancée, notamment chez des patients atteints de stéatose hépatique et de fibrose.