Le médicament contre l'obésité d'AstraZeneca permet aux patients de perdre 10,5 % de leur poids corporel lors d'un essai clinique

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* AstraZeneca poursuit sa stratégie contre l'obésité avec un comprimé expérimental

* La concurrence s'intensifie sur le marché de l'obésité

* Le médicament va entrer en phase finale d'essais cliniques

par Maggie Fick

AstraZeneca AZN.L a déclaré lundi que les patients avaient perdu 10,5 % de leur poids corporel après 26 semaines dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire de son comprimé expérimental contre l'obésité, alors que le laboratoire pharmaceutique cherche à concurrencer Novo Nordisk et Eli Lilly sur le marché en pleine croissance des produits amaigrissants.

La société a indiqué que la perte de poids s'était poursuivie au fil du temps et que les adultes obèses ou en surpoids recevant la dose la plus élevée d'elecoglipron avaient perdu 11,8 % de leur poids après 36 semaines, soit la durée totale de l'essai.

Les résultats détaillés concernant l'elecoglipron, un comprimé à prise unique quotidienne, ont été présentés lors du congrès de l'American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans. Le laboratoire pharmaceutique avait déclaré en février que l'essai avait atteint ses critères d'évaluation principaux et qu'il passerait à la phase finale des essais, sans toutefois fournir de détails.

En cas de succès lors de cet essai et d'autorisation de mise sur le marché, le médicament pourrait concurrencer le comprimé Wegovy de Novo NOVOb.CO , qui a entraîné une perte de poids d'environ 14 %, et le comprimé Foundayo de Lilly LLY.N , qui a permis une réduction de poids de 12 % lors d'un essai de phase avancée.

Ces données font suite aux résultats présentés lors de la même conférence par Roche, qui a indiqué que les patients avaient perdu 22,7 % de leur poids corporel après 48 semaines dans un essai de phase intermédiaire de son injection expérimentale contre l'obésité appelée enicepatide.

Ce médicament à double cible s'apparente au Zepbound de Lilly, qui a permis une perte de poids de plus de 20 % après 72 semaines lors de son essai pivot.

La société considère l'elecoglipron comme la pierre angulaire de sa stratégie contre l'obésité et prévoit d'étudier des associations avec d'autres médicaments destinés à traiter l'obésité et les pathologies associées telles que le diabète, les maladies rénales et les maladies cardiaques, a déclaré à Reuters Sharon Barr, vice-présidente exécutive de la recherche et du développement biopharmaceutiques chez AstraZeneca.

L'étude d'AstraZeneca a recruté 310 adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et présentant au moins une affection liée au poids. Près de 89 % des patients recevant la dose la plus élevée ont perdu au moins 5 % de leur poids, atteignant ainsi un autre objectif de l'essai.

Avec la dose immédiatement inférieure, à 50 mg, les patients de l'essai ont perdu 8 % de leur poids corporel à 26 semaines et 9 % à 36 semaines.

Selon l’étude, les effets indésirables les plus fréquents étaient d’ordre gastro-intestinal, tels que des nausées et de la constipation, qui sont couramment associés aux médicaments à base de GLP-1 initialement développés pour contrôler la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2.

La société a indiqué que les effets indésirables les plus fréquents avec une dose de 75 mg d'elecoglipron étaient les nausées (55 % contre 20 % dans le groupe placebo), la constipation (41 % contre 6 % chez les patients sous placebo), la diarrhée (35 % contre 25 %) et les vomissements (27 % contre 5 %).

“Nous avons observé un taux d'abandon très faible, ce qui témoigne véritablement de l'efficacité et de la durabilité de ce traitement”, a déclaré Sharon Barr.

Dans un autre essai mené chez des personnes atteintes de diabète de type 2, le médicament a atteint son critère d'évaluation principal concernant le contrôle de la glycémie et, à la dose maximale de 75 mg, a entraîné une perte de poids de 7,7 % à 26 semaines.

AstraZeneca a acquis la licence de l'elecoglipron link pour un montant pouvant atteindre environ 2 milliards de dollars auprès de la société chinoise Eccogene fin 2023.