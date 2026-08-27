Le médicament contre l'asthme d'AstraZeneca, Tezspire, atteint tous les objectifs fixés dans le cadre d'un essai clinique de phase avancée sur l'œsophagite

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AstraZeneca AZN.L a annoncé jeudi que son médicament contre l'asthme, Tezspire, développé en collaboration avec Amgen AMGN.O , avait atteint ses objectifs principaux et secondaires lors d'un essai clinique de phase avancée visant à traiter l'œsophagite éosinophile, une affection inflammatoire chronique de l'œsophage.