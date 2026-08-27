Le médicament contre l'asthme d'AstraZeneca et Amgen s'avère efficace lors d'un essai clinique de phase avancée sur une maladie de l'œsophage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du chercheur principal de l'essai au paragraphe 9, d'informations contextuelles aux paragraphes 8 à 13, et d'une mise à jour sur le cours de l'action)

* Tezspire réduit l'inflammation et facilite la déglutition

* Fait suite aux récents revers essuyés par Wainua, le camizestrant et Ultomiris

* Tezspire est déjà autorisé aux États-Unis et dans l’UE pour le traitement de l’asthme sévère

par Raechel Thankam Job

AstraZeneca AZN.L a annoncé jeudi que son médicament contre l’asthme, Tezspire, avait atteint les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints d’une affection inflammatoire chronique de l’œsophage, ce qui redonne un coup de pouce à l’entreprise après une série de revers concernant son portefeuille de produits en développement.

Si ce résultat pourrait contribuer à rétablir une certaine confiance dans le portefeuille de produits en développement d’AstraZeneca, mis à mal par une série d’échecs cliniques et de revers réglementaires, les investisseurs restent attentifs aux résultats à venir de deux essais sur le cancer, considérés comme plus favorables aux perspectives de croissance de l’entreprise et au cours de son action.

L’étude a montré que le Tezspire, développé en collaboration avec Amgen AMGN.O , réduisait significativement l’inflammation de l’œsophage et atténuait les difficultés de déglutition par rapport à un placebo après 52 semaines chez les patients atteints d’œsophagite éosinophile. Cette affection touche plus de 470 000 personnes aux États-Unis.

Le directeur général Pascal Soriot guide AstraZeneca vers son objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2030, en misant sur le lancement de jusqu’à 20 nouveaux médicaments alors que l’entreprise est confrontée à des expirations de brevets et à des résultats décevants lors d’essais cliniques. En juillet, le médicament contre les maladies neurologiques Wainua a échoué de manière inattendue lors d’un essai clinique portant sur les maladies cardiaques, tandis qu’une étude avancée sur le médicament contre les maladies rares Ultomiris a également échoué. En mai, un comité réglementaire américain a rejeté son médicament contre le cancer du sein, le camizestrant , en raison de problèmes liés à la conception de l’essai clinique. AstraZeneca a également interrompu ce mois-ci une étude de phase avancée sur le médicament expérimental contre le cancer du poumon volrustomig après qu’un comité supervisant l’essai eut déclaré qu’il était peu probable que celui-ci atteigne son objectif principal.

Jeudi, à 11h14 GMT, l’action de la société reculait de 0,6 %, après avoir chuté de 14 % depuis l’échec de l’essai du Wainua.

L'AVANTAGE DE TEZSPIRE

Le Tezspire est un anticorps monoclonal qui agit dès les premières étapes de la cascade inflammatoire en bloquant une protéine appelée TSLP, susceptible de déclencher une inflammation dans les pathologies impliquant des éosinophiles, un type de globules blancs, ainsi que dans l’asthme sévère.

Le chercheur principal de l’essai, Arjan Bredenoord, a déclaré à Reuters que l’intervalle de dosage de quatre semaines de Tezspire conférait au médicament un avantage par rapport à tous les traitements existants.

Les traitements existants comprennent des médicaments ciblant différentes protéines, mais ils pourraient ne pas être aussi efficaces dans le traitement des maladies inflammatoires d’origine épithéliale, a précisé AstraZeneca.

Les patients atteints d’œsophagite éosinophile reçoivent également des stéroïdes topiques et des médicaments réduisant la production d’acide gastrique, et doivent souvent suivre des restrictions alimentaires. Les patients ont été autorisés à poursuivre la prise de ces traitements de fond pendant l’essai.

Tezspire est déjà autorisé dans plusieurs pays en tant que traitement d’appoint pour l’asthme sévère et est en concurrence avec le Dupixent, le médicament phare de Sanofi SASY.PA et de Regeneron REGN.O .

Il a généré 1,13 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour AstraZeneca et 1,48 milliard de dollars pour Amgen en 2025.