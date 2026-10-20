Le médicament contre l'asthme d'AstraZeneca et Amgen atteint un taux de rémission de 69% lors d'un essai clinique sur une maladie œsophagienne

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Amgen AMGN.O et AstraZeneca AZN.L ont annoncé mardi que leur médicament contre l'asthme avait contribué à réduire les difficultés de déglutition et permis d'obtenir une rémission de la maladie chez 69% des patients atteints d'un type de trouble inflammatoire chronique de l'œsophage.

Ce résultat s'appuie sur des données publiées en août, lorsque AstraZeneca avait annoncé que le médicament avait atteint les principaux objectifs de l'essai après 24 semaines de traitement, en réduisant l'inflammation œsophagienne et en atténuant les difficultés de déglutition par rapport à un placebo.

* Le médicament Tezspire fait actuellement l’objet d’études chez des patients atteints d’œsophagite éosinophile symptomatique et non contrôlée, une affection qui provoque un gonflement et une irritation de l’œsophage, rendant la déglutition difficile et entraînant parfois le blocage des aliments

* Cet anticorps monoclonal bloque une protéine appelée TSLP qui active la voie inflammatoire impliquée à la fois dans l’asthme et dans l’œsophagite éosinophile

* Environ 65% des patients sous la dose de 210 mg et 69% de ceux sous la dose de 420 mg ont obtenu une rémission de l’inflammation à 24 semaines, contre 3,5% des patients sous placebo

* Les laboratoires ont indiqué que ces bénéfices se sont maintenus jusqu’à 52 semaines, 67,8% des patients sous la dose de 210 mg et 63,3% sous la dose de 420 mg ayant atteint une rémission de la maladie, contre 5,4% dans le groupe sous placebo

* Tezspire a réduit les scores de difficulté à avaler de 18,8 points à la dose de 210 mg et de 22 points à la dose de 420 mg après 24 semaines, contre une réduction de 14,7 points avec le placebo

* Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient les infections des voies respiratoires supérieures, les maux de tête et la diarrhée

* Ce médicament est déjà autorisé dans plusieurs pays en tant que traitement d'appoint de l'asthme sévère et entre en concurrence avec le Dupixent, le médicament phare de Sanofi

SASY.PA et de Regeneron REGN.O