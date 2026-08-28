Le médicament cardiaque de Cytokinetics se révèle prometteur lors d'un essai clinique, mais les analystes s'interrogent sur ses bénéfices modestes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le cours de l'action au paragraphe 2, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Bhanvi Satija et Mariam Sunny

Cytokinetics CYTK.O a déclaré vendredi que des données détaillées de phase avancée avaient montré que son médicament, l’aficamten, améliorait significativement les symptômes et la capacité d’effort chez les patients atteints d’une maladie cardiaque génétique pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

Son titre a toutefois chuté de 6 %, les analystes de Wall Street ayant mis l’accent sur les bénéfices modestes du traitement et sur des préoccupations liées à sa sécurité.

Ce médicament est déjà autorisé sous le nom de Myqorzo pour le traitement de l’oHCM, ou forme obstructive de la maladie, dans laquelle l’épaississement des muscles cardiaques bloque la circulation sanguine.

Les données ont montré que 53 % des patients sous aficamten présentaient des améliorations significatives dans au moins trois des cinq domaines clés de la maladie, tels que l’endurance, le soulagement des symptômes et la charge cardiaque, contre seulement 13 % chez les patients sous placebo, dans le cadre de cette étude portant sur 517 patients.

Toutefois, le médicament n’a pas amélioré de manière significative la structure cardiaque ni retardé les événements cardiovasculaires. Environ 10 % des patients ont également subi une baisse dangereuse de la capacité de pompage de leur cœur, et 12 cas d’insuffisance cardiaque ont également été observés au cours de l’étude.

“Les investisseurs réagissent peut-être à l’ampleur de la victoire, et non au fait qu’elle ait été remportée ou non,” a déclaré à Reuters Mayank Mamtani, analyste chez B. Riley Securities.

CYTOKINETICS ENVISAGE UNE UTILISATION ÉLARGIE La société cherche à étendre l'utilisation de son traitement à la forme non obstructive (nHCM), qui provoque un épaississement du muscle cardiaque sans obstruer la circulation sanguine.

Ces résultats, présentés lors du congrès de la Société européenne de cardiologie, viendront étayer la demande complémentaire d’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis que la société de biotechnologie prévoit de déposer au quatrième trimestre 2026.

La société avait annoncé plus tôt cette année que l’essai avait atteint ses deux objectifs principaux: l’amélioration des symptômes de l’insuffisance cardiaque et de la qualité de vie.

Les analystes de Barclays prévoient un chiffre d’affaires maximal de plus de 5 milliards de dollars pour le Myqorzo et s’attendent à ce que Cytokinetics détienne à elle seule le marché de la nHCM pendant plusieurs années, ce qui déclenchera un “effet de halo” qui stimulera ses ventes existantes dans le domaine de l'oHCM.

Bristol Myers BMY.N lancera plus tard cette année une étude de phase avancée sur le Camzyos chez des patients atteints de nHCM.

“Il y a eu un déséquilibre dans les événements liés à l’insuffisance cardiaque au début de l’étude,” a déclaré à Reuters le directeur médical Steve Heitner, expliquant que le fait de ne pas tenir compte du jugement clinique au profit d’un algorithme de dosage rigide avait provoqué ces événements précoces.

Il a ajouté que, dans la pratique clinique, les médecins géreront la posologie en toute sécurité en surveillant l'état des patients.

Les analystes de B. Riley ont souligné que les données issues de ce médicament constitueront un “pont” essentiel pour valider l’ulacamten, le médicament de nouvelle génération de Cytokinetics, dans le traitement de l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection préservée (HFpEF), un marché thérapeutique plus vaste, évalué à plusieurs milliards de dollars, sur lequel il sera également en concurrence avec Bristol.

L’HFpEF est une pathologie dans laquelle les muscles cardiaques se raidissent et pompent moins de sang.