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Le médicament anticancéreux ciblé de GSK et Hansoh atteint son objectif principal en matière de survie lors d'un essai clinique mené en Chine
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hansoh, partenaire de GSK, publie les premiers résultats d'essais cliniques de phase avancée concernant un médicament expérimental contre le cancer du poumon

* Hansoh prévoit de déposer prochainement une demande d'autorisation auprès des autorités chinoises

* GSK prévoit de lancer cette année une étude distincte de phase avancée sur le cancer génito-urinaire

(Ajout de détails sur l'étude chinoise aux paragraphes 5 et 6, ainsi que d'informations générales sur l'offensive de GSK dans le domaine du cancer tout au long de l'article) par Bhanvi Satija et Prerna Bedi

GSK GSK.L a annoncé vendredi que le médicament expérimental de son partenaire Hansoh Pharmaceutical

3692.HK , destiné au cancer du poumon à petites cellules avancé, avait atteint son objectif principal d’amélioration de la survie lors d’un essai de phase avancée, donnant ainsi un premier élan au pari de GSK sur ce traitement.

GSK, qui détient les droits sur ce médicament hors de Chine, accélère le développement de ce traitement, connu sous le nom de « ris-rez », ainsi que celui du « mo-rez », un autre traitement expérimental sous licence de Hansoh qui, selon elle, présente également un potentiel de succès commercial majeur.

Sous la direction de son nouveau directeur général, Luke Miels, le laboratoire pharmaceutique britannique cherche à reconstruire son portefeuille de produits oncologiques et à élargir son champ d’action au-delà des traitements hématologiques et gynécologiques pour s’étendre à des domaines tels que le cancer du poumon et de la prostate.

Le mois dernier, GSK a conclu un accord en vue d’acquérir le développeur américain de médicaments anticancéreux Nuvalent

NUVL.O pour 10,6 milliards de dollars , ce qui constitue sa plus importante transaction à ce jour.

Dans l’essai ARTEMIS-008 mené en Chine, le ris-rez a permis d’observer des améliorations « statistiquement significatives et cliniquement pertinentes » en termes de survie globale par rapport à la chimiothérapie standard à base de topotécan.

Les critères d’évaluation secondaires, notamment la survie sans progression, ont également montré des bénéfices constants, sans qu’aucun nouveau signal de sécurité n’ait été observé, a déclaré Hansoh. Le laboratoire pharmaceutique chinois, qui conserve les droits sur le ris-rez en Chine continentale, prévoit de déposer prochainement une demande d’autorisation de mise sur le marché dans ce pays.

« Ces résultats constituent une étape importante », a déclaré Hesham Abdullah, responsable mondial de la R&D en oncologie chez GSK, ajoutant que ces conclusions confirment le potentiel du médicament dans le traitement du cancer du poumon et d’autres tumeurs solides.

Les données issues de l’essai clinique mondial de phase avancée mené par GSK sur le cancer du poumon à petites cellules récidivant sont attendues l’année prochaine. La société prévoit également de lancer une étude sur les cancers génito-urinaires dans le courant de cette année.

Le Ris-rez est un conjugué anticorps-médicament, une classe de traitements anticancéreux ciblés souvent qualifiés de « missiles guidés » car ils acheminent des médicaments cytotoxiques directement vers les tumeurs tout en épargnant largement les tissus sains.

La plupart des patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu font une récidive après le traitement initial, ce qui laisse peu d’options thérapeutiques et entraîne un pronostic défavorable.

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