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Le marché salue les résultats de Kraft Heinz ainsi qu'une cession
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 14:30

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Le titre Kraft Heinz est attendu en nette hausse mercredi à l'ouverture, dopé par des trimestriels meilleurs que prévu et l'annonce du projet de cession de son pôle de cafés en Amérique du Nord, qui abrite notamment la marque Maxwell House.

Le groupe agroalimentaire américain a indiqué ce matin qu'il allait céder 70% du capital de la division à la firme de private equity One Rock sur la base d'une valeur d'entreprise de 650 millions de dollars, une opération qui va lui permettre d'encaisser quelque 500 millions de dollars destinés à accélérer son processus de désendettement.

Il prévoit dans l'immédiat de conserver une participation de 30% au sein de la branche, qui possède également les dosettes Tassimo.

Dans une note de réaction, les analystes de Piper Sandler déclarent s'attendre à ce que l'opération, dont la finalisation est attendue à la mi-2027, ait un effet favorable à la fois sur la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise et sur ses marges bénéficiaires.

S'agissant des résultats, Kraft Heinz a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 0,53 dollar sur son troisième trimestre, en repli de 13,1% d'une année sur l'autre, une performance qui dépasse toutefois largement le consensus qui s'établissait à 0,42 dollar.

Des prévisions globalement revues à la hausse

Le chiffre d'affaires trimestriel recule de 2% à 6,1 milliards de dollars en données publiées, avec un repli de 1,1% en organique uniquement dû à une contraction des ventes en volumes tandis que les prix sont restés stables.

C'est, là encore, bien mieux que ce que prévoyait le consensus, qui anticipait une décroissance organique de l'activité de l'ordre de 1,9%

Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions annuelles, tablant désormais sur un bénéfice par action (BPA) de 2,07 à 2,13 dollars, contre 2,03-2,09 dollars précédemment. A titre de comparaison, le consensus visait jusqu'ici un BPA annuel de 2,05 dollars.

Dans son communiqué, Kraft ajoute dorénavant anticiper un repli organique de ses ventes entre 0,5% et 1,25% cette année, et non plus compris entre 0,5% et 2%. C'est globalement conforme à l'estimation moyenne des analystes, qui attendaient un repli de l'ordre de 1,2%.

En cotations avant-Bourse, la valeur - qui grappille à peine 1,1% cette année - progressait de quelque 4,5%, annonçant un retour de l'action à des plus hauts de deux mois.

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