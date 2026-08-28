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Le marché obligataire pourrait déjà intégrer les gains de productivité liés à l'IA, comme en témoigne la hausse des taux : JPMorgan Private Bank
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 21:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mehnaz Yasmin

Selon Jacob Manoukian, responsable de la stratégie d’investissement pour les États-Unis chez JPMorgan Private Bank, la hausse des rendements obligataires à long terme pourrait refléter les anticipations des investisseurs quant à un boom de la productivité induit par l’intelligence artificielle, plutôt que de simples inquiétudes liées à l’inflation et à l’alourdissement de la dette publique. “ L’interprétation la plus positive de l’évolution du marché obligataire, qui, selon moi, est un peu moins mise en avant par les acteurs du marché, est l’idée que ce dernier pourrait anticiper un cycle de productivité légèrement plus favorable grâce à tous les investissements en IA actuellement réalisés ”, a déclaré M. Manoukian jeudi lors du Reuters Global Markets Forum .

Cet optimisme s’étend également aux semi-conducteurs, l’un des principaux bénéficiaires du cycle d’investissement dans l’IA, secteur pour lequel la société reste optimiste malgré une correction de plus de 20%. Mais alors que l’écart entre les multiples cours/chiffre d’affaires prévisionnels à deux ans et ceux des douze derniers mois pour les semi-conducteurs s’est creusé pour atteindre 40%-50%, contre 20% habituellement, ce qui suggère que les investisseurs anticipent déjà une baisse des bénéfices, M. Manoukian a déclaré que cela créait une opportunité pour les investisseurs. “ Nous pensons que le pic des bénéfices est déjà intégré dans les cours, et nous ne pensons pas que les bénéfices aient déjà atteint leur sommet. L’opportunité pour les investisseurs réside dans le fait que si certaines de ces entreprises réalisent le chiffre d’affaires déjà prévu par les analystes, leur valeur pourrait s’apprécier de manière significative si le marché est toujours prêt à payer le même bénéfice sur les douze derniers mois en 2028. ”

Le boom des investissements dans l’IA alimente également une vague d’emprunts chez les hyperscalers, ce qui accentue la concurrence pour les fonds sur la partie longue du marché obligataire, alors qu’ils intensifient leurs dépenses dans les centres de données et autres infrastructures. Les émissions de dette liées à l’IA ont dépassé les 220 milliards de dollars cette année, soit le double du total de l’année dernière, tandis que les émissions d’obligations d’entreprises américaines ont atteint 1.680 milliards de dollars, en hausse de près de 27% par rapport à la même période en 2025. Cette situation intervient alors que les rendements des bons du Trésor ont bondi, certains investisseurs estimant que l’offre croissante de dette d’entreprise pourrait de plus en plus évincer la demande d’obligations d’État américaines.

“ Les émissions liées à l’IA pourraient représenter la moitié des émissions de bons du Trésor américain d’ici la fin de l’année. Il s’agit donc d’une augmentation significative de l’offre mondiale de dette à long terme ”, a déclaré M. Manoukian.

DURÉE DE CARRY:

La combinaison de rendements à long terme élevés et de l’incertitude quant au niveau auquel se stabilisera la partie longue de la courbe influence également les préférences de JPMorgan Private Bank en matière de titres à revenu fixe, la banque privilégiant le carry issu de crédits à duration plus courte plutôt qu’une exposition directe à la duration.

“ Nous estimons que les marchés des taux sont devenus trop bellicistes, mais que les spreads de crédit offrent un carry attractif permettant d’amortir les rendements même si des hausses de taux sont à prévoir. Nous voyons des opportunités fondamentales intéressantes dans le crédit à long terme ”, a déclaré M. Manoukian.

Aux États-Unis, il privilégie les actions privilégiées des banques, qui peuvent offrir des avantages fiscaux grâce au traitement fiscal des dividendes éligibles, tout en occupant une position plus élevée dans la structure du capital que les actions ordinaires et en offrant un profil de rendement différent.

En Europe, il privilégie les titres de crédit à haut rendement, soulignant la relative solidité des fondamentaux des entreprises malgré des rendements plus élevés, l’augmentation de la dette publique et les inquiétudes liées à l’approvisionnement énergétique.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 21:38:54.

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