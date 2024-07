Le marché du M&A oscille entre optimisme et incertitudes (étude PWC)

(AOF) - Le cabinet de conseil et d’audit PwC a dévoilé les résultats de son étude mondiale "Global M&A Industry Trends : 2024 Mid-Year Outlook", qui identifie les principaux facteurs macroéconomiques qui pourraient être la clé pour redonner confiance aux acteurs du M&A et permettre un retour à un niveau plus équilibré d'activité de fusions-acquisitions. Les sociétés en portefeuilles, qui sont plus de 27 000 dans le monde à être détenues par des fonds de Private Equity en ce début d’année, dont la moitié depuis plus de quatre ans, sont prêtes à être vendues, souligne PWC.

Et le cabinet de conseil de poursuivre : "Les corporates se concentrent sur les fusions-acquisitions pour accélérer leur croissance et réaliser leur transformation. Cette recherche d'innovation vis-à-vis de leurs activités est devenue une nécessité du fait de l'environnement complexe et incertain dans lequel elles évoluent, entre défis macroéconomiques, enjeux géopolitiques et défis technologiques".

Cette étude mondiale met également en lumière le rôle catalyseur que pourrait jouer l'IA générative pour toutes sortes de transactions : "Avec sa capacité à créer une économie de coûts considérable, à améliorer la proposition de valeur aussi bien qu'à la banaliser, l'IA peut perturber toutes les entreprises, du grand groupe international à la jeune start-up et impacter de nombreux secteurs et industries".

35 deals annoncés à plus de 5 milliards de dollars entre le 1er janvier et le 31 mai

PWC souligne que la croissance externe va devenir nécessaire pour les entreprises, pour surmonter une faible croissance organique et stimuler leurs revenus, impactés par les facteurs macroéconomiques et les politiques monétaires de nombreux pays.

Contre toute attente, les banques centrales ont maintenu des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu en ce début d'année. Le premier semestre 2024 a vu les volumes des transactions baisser de 14 % par rapport au deuxième semestre 2023, poursuivant la tendance baissière amorcée dès 2022.

La valeur des transactions a, quant à elle, diminué de seulement 1 %, principalement en raison de l'activité des méga-deals dans les secteurs de la technologie et de l'énergie. Les méga-deals ont augmenté de 16 %, avec notamment 35 deals annoncés à plus de 5 milliards de dollars du 1er janvier au 31 mai 2024.

La part des corporates dans les fusions-acquisitions a augmenté de 4 points, pour atteindre 64 %. De fait, ce ne sont plus les fonds de Private Equity mais les corporates qui ont le dessus sur le marché. Ainsi l'activité M&A impliquant un fonds d'investissement a chuté de 18 % en cette première moitié d'année, contre 12 % pour les corporates.

" La combinaison redoutable de taux d'intérêt élevés, des valorisations actuelles et des incertitudes politiques a été un obstacle à de nombreuses transactions. Néanmoins, le besoin stratégique de fusions-acquisitions continue de se renforcer, créant ainsi une demande refoulée qui devra être assouvie dès que tout ou partie de ces incertitudes sera levée ", résume Benjamin Ribault, Associé Deals Clients & Market, PwC France et Maghreb.