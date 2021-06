[Le marché du lundi] isr - Rapport AFG sur le vote : ce qu'il faut retenir

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



L'Association française de gestion (AFG) a reçu 66 réponses de sociétés de gestion de portefeuille (SGP) à son enquête annuelle, dont vingt-trois émanant des trente premières en taille d'encours gérés.

Une forte progression de la participation en dépit de la pandémie Dans un contexte identique à 2019 d'assemblées générales (AG) à huis clos, les SGP ont augmenté leur participation aux votes de 10% sur un an, pour atteindre 77% de leurs actions cotées en portefeuille. Sur l'année 2020, les 66 sociétés de gestion ont participé en cumulé à 23 000 assemblées, dont 16% d'émetteurs français, 34% d'émetteurs européens et 50% d'émetteurs non européens.