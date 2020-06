[Le marché du lundi] isr - Le télétravail favorise-t-il un mode de vie plus durable ?

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Les mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus ont conduit à généraliser la pratique du télétravail. En France, par exemple, un quart des salariés ont télétravaillé pendant le confinement. D'une pratique peu répandue et surtout réservée aux cadres, le télétravail est donc devenu, à la faveur de la pandémie, une pratique commune, également partagée par les employés. Ce mode de fonctionnement a été largement apprécié : d'après une enquête en ligne réalisée en avril 2020, 58% des personnes souhaiteraient travailler à distance plus souvent qu'avant la crise sanitaire.



Cette pratique est porteuse d'un certain nombre de promesses pour le bien-être du salarié : sentiment d'autonomie, amélioration de la gestion vie privée/vie professionnelle, gain de temps. Toutefois, elle peut également engendrer un certain nombre de risques psycho-sociaux : solitude, surcharge cognitive liée au trop grand nombre d'informations à traiter, impossibilité de concilier vie privée-vie professionnelle en raison d'un espace réduit, sédentarité accrue.