[Le marché du lundi] isr

Cette semaine, côté isr on prend un peu le vert avec un espoir : " L'hydrogène vert : l'énergie propre de demain ?".

Ce pourrait être l'arme magique contre les émissions de gaz carbonique. L'hydrogène vert ne génère en effet aucune émission en amont et ne rejette que de l'eau en aval. Malheureusement, 94 % de l'hydrogène utilisé est produit à partir d'énergie fossile.

Dans le monde, c'est « 63 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites par an et utilisées dans l'industrie, générant

630 millions de tonnes de CO2, l'équivalent des émissions de l'Allemagne ou de l'ensemble du transport aérien mondial », explique Pascal Mauberger, PDG de McPhy, spécialiste français des équipements de production et de stockage d'hydrogène.

L'idée d'en produire avec des énergies renouvelables progresse depuis plusieurs années avec comme objectif de remplacer l'essence des véhicules, de stocker l'électricité sur le long terme...