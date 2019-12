[Le marché du lundi] éco : Les choses sérieuses ne font que commencer

Karamo KABA, Directeur des études économiquesAvec les élections au Royaume-Uni et la menace d'une hausse des droits de douane américains sur les importations chinoises, la semaine passée était pour certains la semaine de tous les dangers. Pourtant, à l'image des indices actions, dont certains clôturent dans le vert pour une troisième semaine consécutive, les choses sont allées plutôt dans le bon sens. En effet, la majorité absolue obtenue par les Conservateurs à la Chambre des Communes anglaise éloigne - pour le moment - le spectre du « no deal ». De la même manière, l'annonce par la Chine et les États-Unis d'un accord préliminaire a aussi contribué à abaisser la nervosité des investisseurs (indice S&P VIX : -1% sur la semaine, à 12,63%).