[Le marché du lundi] éco - L'Europe en réanimation

Si des progrès dans la lutte contre le Coronavirus ont été enregistrés récemment dans plusieurs pays, ses effets apparaissent de plus en plus fortement dans les indicateurs d'activité. Cela n'est pas une surprise vu la durée de la période de confinement.

Cependant, qui aurait pu imaginer il y a 4 mois encore que le rythme de progression de la croissance allait s'effondrer pour s'établir à -3,5% en 2020 ? Cette estimation du Fonds monétaire international (FMI) pourrait même être encore revue à la baisse tant l'ampleur du recul de certaines enquêtes est historique. Ainsi, en Chine, la publication des comptes nationaux du premier trimestre a montré une contraction de 9,8% du PIB au premier trimestre, soit la plus forte chute de l'histoire moderne du pays. Même les Etats-Unis, qui ont longtemps échappé à la sinistrose...