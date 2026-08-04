Le marché des options se prépare à une fluctuation de 225 milliards de dollars de la valeur de SpaceX à l'approche de la publication des résultats

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* Le cours de l'action SpaceX a presque diminué de moitié depuis son pic atteint quelques jours après son introduction en bourse mi-juin

* Les options laissent entrevoir une fluctuation de 15% du cours de l'action dans un sens ou dans l'autre après la publication des résultats de mardi

* L'expiration imminente des périodes de blocage pourrait voir des millions d'actions supplémentaires arriver sur le marché

* Les niveaux de positions courtes avoisinent des sommets historiques, selon les estimations d’Ortex

par Saqib Iqbal Ahmed et Suzanne McGee

Les opérateurs du marché des options se préparent à une fluctuation d’environ 225 milliards de dollars de la valeur des actions de SpaceX SPCX.O à la suite de la publication mardi de son tout premier rapport financier , ce qui souligne l’inquiétude du marché quant aux résultats financiers de la société de fusées et de satellites d’Elon Musk .

Selon les données du service d’analyse des options ORATS, les options anticipent une variation d’environ 15% du cours de l’action SpaceX, dans un sens ou dans l’autre, mais avec une tendance à la baisse.

L’action de la société a chuté de 43% par rapport à son plus haut de clôture de 201,80 dollars, atteint peu après son introduction en bourse record le 12 juin. Même après cette chute, SpaceX affiche toujours une capitalisation boursière de 1 500 milliards de dollars.

La chute du titre, son historique de cotation limité et l’incertitude quant à savoir si ses premiers résultats financiers démontreront que son chiffre d’affaires peut soutenir sa valorisation ont poussé les prix de ses options bien au-delà de ce qui est habituel pour les grandes entreprises matures, ont déclaré les analystes. La nervosité des investisseurs se manifeste également par un niveau élevé de positions courtes et par des flux vers des fonds à effet de levier baissiers. En revanche, les traders d’options avaient anticipé une variation de 6,6% sur les actions de Microsoft MSFT.O avant la publication de ses résultats la semaine dernière. SpaceX devrait afficher une perte trimestrielle avant intérêts et impôts de 1,55 milliard de dollars, pour un chiffre d’affaires de près de 7 milliards de dollars.

“Le niveau global de volatilité est énorme”, a déclaré Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories, une société spécialisée dans la recherche financière et les technologies de trading.

Les résultats de SpaceX ouvriront la voie à la vente potentielle de quelque 911,5 millions d’actions détenues par des initiés, des employés et des investisseurs de la première heure, qui étaient bloquées jusqu’au 6 août. Cela pourrait exercer une pression supplémentaire sur le titre.

“Tout porte à croire que le marché des options penche en faveur d’une position courte sur le titre”, a déclaré Brent Kochuba, fondateur du service d’analyse des options SpotGamma.

Le titre a atteint un plus haut historique intrajournalier de 225,64 dollars quelques jours après son introduction en bourse, mais est depuis retombé à 114,53 dollars.

Les flux vers certains fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier sur SpaceX — qui offrent une exposition amplifiée à la performance quotidienne des actions — suggèrent également que les investisseurs particuliers optimistes font preuve de prudence.

L'actif total des sept ETF à effet de levier sur l'action SpaceX s'élève désormais à 401,1 millions de dollars, de nombreux investisseurs pariant sur une hausse du titre.

Cependant, les investisseurs pariant sur une baisse du cours sont également de la partie, avec 296,8 millions de dollars qui ont afflué vers les fonds inversés/à position courte 2x, selon les données de VettaFi. Cet écart entre baissiers et haussiers est bien plus faible que ce qui est habituel pour les actions faisant l’objet de FNB à effet de levier.

LES VENDEURS À DÉCOUVERT À L'ŒUVRE

Les vendeurs à découvert, qui parient contre le cours des actions en les empruntant puis en les revendant sur le marché, flairent le sang. Les positions courtes restent proches d’un niveau record, avec environ 63% du flottant de SpaceX prêté, selon Peter Hillerberg, cofondateur de la société de données et d’analyse Ortex Technologies. Il ne reste pratiquement plus d’actions à emprunter, a-t-il déclaré.

Certains investisseurs de SpaceX ont eu du mal à se couvrir, car les anticipations accrues de volatilité ont renchéri le prix des options.

“Nous allions mettre en place une couverture synthétique pour permettre à nos investisseurs de couvrir leur exposition à SpaceX, mais le coût était si élevé que personne n’était intéressé”, a déclaré Clint Sorenson, directeur général et directeur des investissements d’Ascentis Asset Management.

Les vendeurs à découvert détiennent actuellement environ 18,4 milliards de dollars de gains évalués à la valeur de marché, sur la base du cours de clôture de SpaceX au 31 juillet, à 108,37 dollars, estime M. Hillerberg.

Mark Spiegel, associé gérant et gestionnaire de portefeuille chez Stanphyl Capital Partners, a averti que les positions baissières étaient surchargées.

“Ces dernières semaines, les positions courtes sur SpaceX ont augmenté de manière si substantielle que je pense qu’une grande partie (, voire la totalité), du déblocage “initial” de ce jeudi était déjà anticipée par le plus bas de la journée d’aujourd’hui”, a déclaré M. Spiegel dans une note envoyée par e-mail.

En effet, certains traders d’options semblaient se préparer à un rebond du titre, les contrats conclus au-dessus du cours actuel de l’action affichant également une forte demande, ce qui, selon les traders, pourrait traduire une confiance persistante dans la réussite de Musk.

“Il est clair que de nombreux traders sont prêts à parier sur un retour au cours d’introduction de 135 dollars, voire bien au-delà”, a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.