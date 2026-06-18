Le marché de la lutte anti-drones dopé par la multiplication des menaces

* Les infrastructures civiles sont confrontées à des menaces croissantes liées aux drones

* La demande en technologies de détection et de lutte contre les drones augmente

* Les contraintes réglementaires, de sécurité et budgétaires freinent l'adoption de cette technologie

* Les experts mettent en garde contre des technologies inefficaces et hors de prix

par Joanna Plucinska et Maria Rugamer

Les incursions de drones perturbant le bon fonctionnement des aéroports en Europe et les attaques contre des infrastructures pétrolières au Moyen-Orient stimulent la croissance rapide du marché des radars, des brouilleurs et autres systèmes destinés à protéger les aéroports et les infrastructures contre ce nouveau type de menaces.

Cela fait plusieurs années que les drones provoquent des perturbations dans les aéroports. L'aéroport londonien de Gatwick y a par exemple été confronté avant 2020. Mais l'accélération de la guerre des drones en Ukraine et au Moyen-Orient a radicalement changé la perception de la menace.

Parmi les innovations technologiques récemment présentées en réponse à cette menace, on peut citer un pistolet brouilleur de drones développé par la société américaine Dedrone, ainsi qu'un "ailier" autonome de Boeing BA.N qui vole aux côtés des avions de chasse, équipé de brouilleurs anti-drones et d'armements destinés à les intercepter.

Le secteur attire des milliards de dollars d'investissements, dépassant largement le cadre militaire pour toucher des secteurs tels que l'énergie, le transport maritime, les centres de données, l'hôtellerie ou les aéroports.

Avinor, qui possède et exploite 43 aéroports en Norvège, fait partie des entreprises ayant déjà installé un système de détection de drones afin de remédier aux "perturbations et retards" causés par les incursions de drones civils.

Reuters s'est entretenu avec une demi-douzaine de dirigeants d'entreprises spécialisées dans la lutte contre les drones, qui ont fait état d'une forte hausse de la demande de la part des gouvernements, des aéroports et des exploitants d'infrastructures civiles.

"Nous constatons un effet direct" des conflits en cours, a déclaré Siete Hamminga, directeur général de RobinRadar, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la lutte contre les drones, dont la technologie est issue de recherches sur les collisions d'oiseaux avec les avions.

CROISSANCE D'ENVIRON 20% PAR AN

Les tactiques de guerre hybride en Europe et au Moyen-Orient ont mis en évidence la nécessité de protéger les infrastructures économiques et civiles telles que les ports, les champs pétroliers et les aéroports.

Les attaques de drones iraniens à l'aéroport de Dubaï, les incursions dans les pays baltes, les incendies provoqués par l'interception de drones au-dessus de champs pétroliers aux Émirats arabes unis ou encore les alertes liées à la présence présumée de drones au-dessus des aéroports de Munich et de Copenhague ont tous entraîné des perturbations au cours de l'année écoulée.

Ash-Alexander Cooper, qui vient de quitter Dedrone, avait auparavant déclaré à Reuters que la demande avait explosé après le début de la guerre en Iran, les clients réclamant des solutions pouvant être installées sans délai.

"J'imagine que nous sommes l'une des nombreuses entreprises sollicitées, maintenant que de nombreux gouvernements – pas seulement au Moyen-Orient – prennent conscience de leur vulnérabilité, alors que l'ampleur et la nature de la menace posée par les drones évoluent en temps réel", a-t-il relevé.

Les experts estiment que le marché mondial des systèmes anti-drones représente entre 3 et 7 milliards de dollars, avec une croissance annuelle d'environ 20%. Une étude de MarketsandMarkets prévoit qu'il passera de 4,5 milliards de dollars aujourd'hui à 14,5 milliards d'ici 2030.

Pour faire face à la demande, Echodyne, fabricant de radars de détection de drones, a investi dans une nouvelle usine qui va ouvrir cette année et permettre de porter sa production annuelle à plus de 30.000 unités, a dit à Reuters son directeur général, Eben Frankenberg.

"Nous avons enregistré l'année dernière une croissance de la demande de radars bien supérieure à 100%, et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement", a-t-il déclaré.

RÈGLES STRICTES POUR L'UTILISATION CIVILE

Malgré un vif intérêt, les réglementations et les questions de sécurité continuent de limiter le déploiement des technologies anti-drones en dehors du domaine militaire.

Les aéroports civils sont soumis à des règles strictes concernant les technologies qu'ils peuvent utiliser contre les drones et continuent de privilégier les outils de détection.

Les systèmes de brouillage peuvent en effet perturber les communications et la navigation, ce qui les rend inadaptés à une utilisation à proximité des aéroports. De même, il n'est généralement pas possible d'utiliser des armes pour abattre des drones dans un environnement civil.

"On ne peut tout simplement pas utiliser ce qu'on appelle des moyens cinétiques efficaces, tels que des mitrailleuses ou des armes similaires, à proximité d'infrastructures civiles", rappelle un porte-parole du fabricant allemand de radars Hensoldt HAGG.DE .

Dans ce contexte, il appartient aux autorités de chaque pays de déterminer si les systèmes qui fonctionnent dans un contexte de combat peuvent être utilisés légalement et en toute sécurité dans un environnement civil, et à quelles conditions.

"Ce n'est pas nous qui pouvons prendre ce genre de décision", souligne Stephanie Lingemann, directrice de la division aérienne de la société allemande Helsing, spécialisée dans les drones et l'IA.

"JEU DU CHAT ET DE LA SOURIS"

Pendant ce temps, les drones se multiplient et deviennent de plus en plus sophistiqués.

"C'est toujours un jeu du chat et de la souris", pointe Mike Schut, directeur commercial chez DroneShield, qui utilise la détection par radiofréquence dans son système anti-drones. "De nouveaux drones sont régulièrement créés et nous devons nous assurer de garder une longueur d'avance."

Sur ce marché en pleine mutation, les experts mettent en garde sur le fait que les technologies anti-drones les plus sophistiquées sont de plus en plus coûteuses, certaines pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars, et qu'elles ne fonctionnent pas toujours.

"Pour l'instant, c'est la panique générale, et tout le monde veut ajouter à son arsenal tous les outils possibles et imaginables pour avoir l'impression d'avoir un peu plus de contrôle", ironise Greg Falco, professeur à l'université de Cornell. "Je vois passer tellement de soi-disant solutions miracles."

(Avec la contribution de Federico Maccioni, Alessandro Parodi, Christoph Steitz et Timm Reichert ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)