Le marché automobile français en nette hausse en juin

Selon La Plateforme Automobile, au mois de juin, les immatriculations de voitures particulières neuves ont bondi de 11,37% en France, pour un total de 188 787 unités en données brutes. Il faut toutefois noter que le mois de juin 2026 a compté 22 jours, contre seulement 20 en juin 2025.

Ainsi, sur l'ensemble du premier semestre, le marché automobile français des voitures particulières a connu une légère progression de 1,78%, toujours en données brutes, pour un total de 857 166 immatriculations.

Au niveau des constructeurs, Stellantis a vu ses ventes sur ce type de véhicules bondir de 9,55%, à 41 810 unités, le mois dernier. Sur les six premiers mois de l'année, elles sont en très légère hausse de seulement 0,56%, à 230 959 unités.

Pour le Groupe Renault, le mois de juin s'est soldé par une progression de 1,04%, à 49 767 unités, mais sur le premier semestre, les immatriculations de voitures particulières neuves sont en repli de 3,81%, à 223 574 unités.

A la Bourse de Paris, le titre Stellantis avance de 0,64%, à 5,014 euros, tandis que celui de Renault signe l'une des meilleures performances du CAC 40 avec un gain de 2,31%, à 25,66 euros.