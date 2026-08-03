Le Mali estime qu'un fonds financé par le secteur minier pourrait mobiliser jusqu'à 800 millions de dollars pour des projets d'infrastructure

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* Selon Alousseni Sanou, le fonds pourrait mobiliser au moins 50 milliards de francs CFA provenant des recettes minières annuelles

* Le fonds a mobilisé 109,14 milliards de francs CFA entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026

* Parmi les projets figurent des voies ferrées, des routes, des bateaux et des initiatives liées à Mali Airlines, précise Dembélé Madina Sissoko

par Tiemoko Diallo

Le Mali pourrait tirer parti des recettes issues des récentes réformes du secteur minier pour lever jusqu’à 500 milliards de francs CFA (soit 883,1 millions de dollars), afin de financer des projets dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des transports, a déclaré sonministredes Finances, dans le cadre d’une initiative visant à transformer la hausse des recettes minières en financement des infrastructures.

Ces déclarations constituent la première indication de la manière dont le gouvernement militaire malien entend utiliser les recettes exceptionnelles issues de la refonte de son code minier de 2023 , qui a augmenté les redevances et renforcé la participation de l’État dans les projets miniers, déclenchant des litiges avec des opérateurs tels que la société canadienne Barrick ABX.TO .

Des responsables ont déclaré en décembre qu’un audit gouvernemental avait permis de recouvrer 761 milliards de francs CFA au titre d’arriérés présumés auprès des sociétés minières.

SOURCES DE FINANCEMENT

S’exprimant à la télévision d’État ce week-end à l’issue de la première réunion du Fonds de développement des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport, le ministre malien des Finances, Alousseni Sanou, a déclaré que ce fonds avait mobilisé 109,14 milliards de francs CFA entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.

Créé en 2023, il est financé exclusivement par les contributions des titulaires de permis d’exploitation minière à grande et petite échelle, comprenant 1 % du chiffre d’affaires trimestriel et 10 % des taxes ad valorem pendant les cinq premières années d’exploitation d’une mine, ce pourcentage passant à 2 % par la suite, a précisé Alousseni Sanou.

Il a ajouté que le fonds générait au moins 50 milliards de francs CFA par an et qu’il pourrait servir de levier pour obtenir des financements nettement plus importants destinés à des projets d’infrastructure.

Le ministre malien des Infrastructures et des Transports, Dembélé Madina Sissoko, a indiqué que les projets présentés au fonds comprenaient des aménagements ferroviaires, la construction de routes, l’acquisition de bateaux et des projets liés à la compagnie aérienne publique Mali Airlines SA.

Ces derniers temps, les producteurs de matières premières à travers l’Afrique cherchent à obtenir une part plus importante des bénéfices miniers. L’année dernière, le Parlementghanéen a approuvé l’utilisation des recettes minières pour financer un programme phare d’infrastructures connu sous le nom de "Big Push", ont indiqué des responsables.

(1 dollar = 566,2000 francs CFA)