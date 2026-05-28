Le magnat de l'hôtellerie Fertitta renforce son offensive dans le secteur des loisirs en rachetant Caesars pour 18 milliards de dollars

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* L'accord valorise Caesars à 17,6 milliards de dollars, dont 11,9 milliards de dollars de dette reprise

* Fertitta offre une prime de 50 %; Caesars peut solliciter d'autres offres jusqu'au 11 juillet

* L'acquisition pourrait faire l'objet d'un examen réglementaire en raison de l'expansion de l'empire de Fertitta

(Mise à jour des cours de l'action, ajout des commentaires des analystes) par Anshuman Tripathy

La société du milliardaire de l'hôtellerie Tilman Fertitta va racheter Caesars Entertainment CZR.O dans le cadre d'une transaction de 17,6 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises, élargissant ainsi son empire des loisirs.

L'opération, qui permettra de privatiser l'un des opérateurs de casinos les plus prisés du Strip de Las Vegas, comprend environ 11,9 milliards de dollars de dette reprise, ont précisé les sociétés.

Les actions de l'opérateur de casinos ont progressé de 1,6 % en début de séance et ont gagné environ 16 % depuis l'annonce initiale de l'opération en février.

Caesars fait face à une pression croissante alors que la baisse de fréquentation de Las Vegas — son marché principal — pèse sur les revenus des complexes hôteliers, des hôtels et des casinos, tandis que sa branche de paris en ligne est à la traîne par rapport à des rivaux plus importants comme FanDuel et DraftKings et fait face à une concurrence croissante de la part des marchés de prédiction.

Fertitta, ambassadeur des États-Unis en Italie et à Saint-Marin et propriétaire de Fertitta Entertainment, a proposé 31 dollars par action — soit une prime de près de 50 % par rapport au cours de clôture de l'action avant l'annonce de l'accord et d'environ 8 % par rapport à sa dernière clôture mercredi.

Caesars a fusionné avec son **concurrent** Eldorado Resorts, plus petit, en 2020 pour former l'une des plus grandes sociétés de casinos et de divertissement aux États-Unis.

Le groupe exploite plus de 50 casinos à travers l'Amérique du Nord — dont le Caesars Palace, Harrah's et Eldorado — ainsi qu'une plateforme de paris sportifs en ligne et en magasin.

De son côté, Fertitta Entertainment détient le Golden Nugget Hotel and Casinos, l'équipe de NBA des Houston Rockets et, par l'intermédiaire de sa branche de restauration et d'hôtellerie, plus de 600 établissements répartis dans 15 pays.

Si elle est menée à bien, cette acquisition ajouterait la vaste présence de Caesars à l'empire du divertissement et de l'hôtellerie de Fertitta, et les actifs combinés dans le secteur des casinos deviendraient probablement une priorité pour les régulateurs.

Lance Vitanza, analyste chez TD Cowen, a toutefois déclaré: “L'accord a plus de chances d'obtenir les autorisations nécessaires que le contraire, compte tenu du rôle de Fertitta au sein de l'administration actuelle.”

Le milliardaire a activement soutenu financièrement la campagne de 2024 du président Donald Trump.

Les principaux dirigeants de Caesars, dont le directeur général Tom Reeg et le directeur financier Bret Yunker, devraient rester en poste. L'accord prévoit une période de “go-shop” jusqu'au 11 juillet, permettant à Caesars d'étudier d'autres propositions.

Chad Beynon, analyste chez Macquarie, estime que la probabilité d'une offre concurrente est faible, invoquant une prime importante, la taille de l'opération et la complexité réglementaire.

Dan Wasiolek, de Morningstar, partage cet avis, soulignant que les concurrents Las Vegas Sands LVS.N , MGM MGM.N et Wynn

WYNN.O ne disposent chacun que de quelques milliards de dollars de liquidités et doivent faire face à d'importants engagements d'investissement pour se développer sur les marchés existants et nouveaux.