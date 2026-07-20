Le loueur SMBC Aviation Capital commande 100 Boeing et 100 Airbus

Le logo du salon international de l'aéronautique de Farnborough, au sud-ouest de Londres, lundi 20 juillet 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

Boeing et Airbus ont annoncé lundi des commandes de 100 avions pour chacun, des 737 MAX d'un côté, et des A320neo et A321neo de l'autre, par le loueur SMBC Aviation Capital, au salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni.

SMBC, une entreprise de Dublin qui revendique d'être la première plateforme mondiale de financement aéronautique, gère une flotte de près de 1.700 avions, dont 493 possédés en propre. Ils sont exploités par plus de 170 compagnies aériennes, dont les plus grandes du monde.

"Ces transactions sont un moment marquant dans l'histoire de SMBC Aviation Capital, qui dure depuis 25 ans", a commenté son directeur général, Peter Barrett, cité dans un communiqué.

La livraison de ces appareils "garantira que nos clients aient accès à un flux continu d'appareils monocouloir de dernière génération jusqu'au milieu des années 2030, leur permettant de satisfaire leurs ambitions de croissance", a-t-il ajouté.

Boeing s'est félicité d'un contrat qui "reflète la forte demande que nous observons pour l'efficacité, la fiabilité et la polyvalence de la famille 737 MAX", selon les mots de la présidente de la branche aviation commerciale (BCA) de l'avionneur américain, Stephanie Pope, citée dans un communiqué.

Après des problèmes de qualité de sa production, des poursuites en justice et une gouvernance remaniée, le constructeur américain entend marquer son grand retour parmi ses pairs au salon de Farnborough, qui se tient cette semaine non loin de Londres.

Croissance soutenue

Le feu vert du régulateur américain de l'aviation civile (FAA) en octobre 2025 pour déplafonner la production du 737 MAX - avion le plus vendu de Boeing - est considéré comme un jalon important de la rédemption du groupe. Mais la validation finale viendra de la certification, après plusieurs années de retard, de ses trois nouveaux appareils.

Dans le détail, la commande de SMBC, d'un montant qui n'a pas été révélé, porte sur 60 avions 737-10 et 40 appareils 737-8.

Côté Airbus, il s'agit de 35 avions A320neo et 65 avions A321neo.

"Nous sommes honorés de nous tenir aux côtés de SMBC Aviation Capital au moment où il passe cette commande d'appareils de la famille A320neo, l'appareil le plus souvent loué et revendu dans le monde", s'est félicité un dirigeant de la partie commerciale du groupe, Benoît de Saint-Exupéry, cité dans un communiqué.

Cette commande confirme la bonne santé commerciale de l'aéronautique, qui tâche de répondre à une forte demande d'appareils moins gourmands en carburant.

En plus de l'indispensable renouvellement de flottes qui ont vieilli, avec des difficultés logistiques qui ont ralenti l'industrie depuis 2020, Airbus et Boeing tablent tous deux sur une croissance soutenue du trafic aérien dans les décennies à venir.

Airbus, qui a livré 793 avions dans le monde en 2025, en vise quelque 870 en 2026. Boeing, qui en a livré 600 l'an passé, a pour ambition de dépasser 700 cette année.

Aucune date de livraison ni de montant de la commande n'ont été divulgués, ni par Boeing, ni par Airbus, ni par leur client.

L'A321neo est l'appareil dont SMBC Aviation Capital propose le plus d'exemplaires au sein de sa flotte (418 appareils), devant le 737 MAX (350) et l'A320neo (309).