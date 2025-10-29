Le loueur d'avions AerCap relève ses prévisions de bénéfices grâce à des ventes d'actifs record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AerCap AER.N , le plus grand loueur d'avions au monde, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mercredi, après avoir enregistré des gains records sur la vente d'avions au cours du troisième trimestre, dans un contexte de pénurie persistante d'avions à réaction.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de la société basée à Dublin ont également dépassé les attentes des analystes , ce qui témoigne, selon elle, d'un environnement toujours favorable à la location et à la vente.

AerCap prévoit un bénéfice par action ajusté (EPS) d'environ 13,70 $ pour l'ensemble de l'année, y compris les gains sur la vente d'avions, de moteurs et d'hélicoptères au cours des neuf premiers mois de l'année, mais avant tout autre gain potentiel au cours du dernier trimestre.

Elle avait prévu un bénéfice par action ajusté de 11,60 dollars à la fin du mois de juin, avant de vendre 32 actifs supplémentaires pour 1,5 milliard de dollars, ce qui a généré des gains sur les ventes de 332 millions de dollars, soit le montant le plus élevé jamais atteint pour un trimestre.

Cela se compare à 102 millions de dollars pour la même période en 2024, liés à 22 actifs vendus pour 479 millions de dollars.

AerCap a tout de même augmenté son portefeuille d'avions, de moteurs et d'hélicoptères détenus, gérés ou commandés à 3 536 à la fin du mois de septembre, contre un peu plus de 3 500 trois mois plus tôt.