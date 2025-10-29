 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 198,92
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le loueur d'avions AerCap relève ses prévisions de bénéfices grâce à des ventes d'actifs record
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AerCap AER.N , le plus grand loueur d'avions au monde, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mercredi, après avoir enregistré des gains records sur la vente d'avions au cours du troisième trimestre, dans un contexte de pénurie persistante d'avions à réaction.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre de la société basée à Dublin ont également dépassé les attentes des analystes , ce qui témoigne, selon elle, d'un environnement toujours favorable à la location et à la vente.

AerCap prévoit un bénéfice par action ajusté (EPS) d'environ 13,70 $ pour l'ensemble de l'année, y compris les gains sur la vente d'avions, de moteurs et d'hélicoptères au cours des neuf premiers mois de l'année, mais avant tout autre gain potentiel au cours du dernier trimestre.

Elle avait prévu un bénéfice par action ajusté de 11,60 dollars à la fin du mois de juin, avant de vendre 32 actifs supplémentaires pour 1,5 milliard de dollars, ce qui a généré des gains sur les ventes de 332 millions de dollars, soit le montant le plus élevé jamais atteint pour un trimestre.

Cela se compare à 102 millions de dollars pour la même période en 2024, liés à 22 actifs vendus pour 479 millions de dollars.

AerCap a tout de même augmenté son portefeuille d'avions, de moteurs et d'hélicoptères détenus, gérés ou commandés à 3 536 à la fin du mois de septembre, contre un peu plus de 3 500 trois mois plus tôt.

Valeurs associées

AERCAP HOLD
121,050 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un investisseur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en hausse avant la Fed, Nvidia dépasse les 5.000 milliards de dollars
    information fournie par AFP 29.10.2025 15:13 

    La Bourse de New York progresse mercredi, à quelques heures d'une très attendue baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que Nvidia est devenue la première entreprise de l'histoire à franchir le seuil des 5.000 milliards de dollars de capitalisation ... Lire la suite

  • Des affiches électorales néerlandaises, le 10 octobre 2025 ( ANP / Remko de Waal )
    Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe
    information fournie par AFP 29.10.2025 15:07 

    Les Néerlandais votent mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Les sondages suggèrent que Geert Wilders, figure de proue anti-immigration et anti-islam, ... Lire la suite

  • Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le vert, l'attention sur la Fed et l'IA
    information fournie par Reuters 29.10.2025 15:02 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée une nouvelle fois par l'optimisme sur l'intelligence artificielle (IA) et les anticipations sur la politique monétaire, au lendemain d'une clôture record des indices à Wall Street avec notamment Nvidia et ... Lire la suite

  • Le logo de Caterpillar
    Caterpillar: L'IA tire la division énergie et transport au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 29.10.2025 15:01 

    Caterpillar a dépassé mercredi les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires au troisième trimestre, l'essor des technologies de l'intelligence artificielle (IA) ayant stimulé la demande pour ses solution de production d'énergie. La division énergie et transport ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank