Le loueur d'avions AerCap commande 100 Airbus A320neo

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La société de location d'avions AerCap

AER.N a décidé d'acheter 100 Airbus AIR.PA de la famille A320neo, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

La commande comprend 23 A320neo et 77 A321neo, dont les livraisons devraient commencer en 2028 et se poursuivre jusqu'en 2034, ont-elles précisé. Le directeur général d'AerCap, Aengus Kelly, a déclaré que la société utilisait 45 de ses options Airbus précédemment convenues et ajoutait 55 appareils supplémentaires de la famille A320neo à son carnet de commandes. Le loueur d'avions a également annoncé la signature d'un contrat de location à long terme avec CFM International pour 48 moteurs LEAP-1A, dont les livraisons débuteront au deuxième trimestre 2026.

Les moteurs CFM sont fabriqués par une coentreprise entre General Electric GE.N et le français Safran SAF.PA .