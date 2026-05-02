Présidentielle 2027: Braun-Pivet ne veut pas "ajouter une candidature"

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, à Paris le 28 avril 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, régulièrement citée comme une potentielle candidate au sein du "socle commun" pour la présidentielle 2027, a dit samedi ne pas vouloir "ajouter une candidature" dans cet espace déjà bien occupé, mais s'est dite "disponible pour parler du fond".

"Je ne soutiens aucun candidat aujourd'hui qui se lancerait dans une aventure présidentielle en faisant passer son ambition avant tout. Nous devons d'abord bâtir un projet à l'échelle d'une majorité présidentielle et du socle commun", indique Mme Braun-Pivet dans une interview au Parisien.

"Je ne vais pas ajouter une candidature après ce que je viens de vous dire ! Je suis disponible pour parler du fond", insiste-t-elle.

L'espace du socle commun est occupé par de nombreux candidats, réels ou supposés, à la succession d'Emmanuel Macron: Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains) ont déjà annoncé leur candidature, et Gabriel Attal (Renaissance) prépare activement son entrée officielle dans la course.

Ce dernier a souhaité la création d'un "comité de liaison" avec Horizons et le MoDem en vue de fédérer l'espace du centre et du centre-droit.

Dans Le Parisien, Yaël Braun-Pivet regrette de ne pas y être associée.

"Ce comité reste par ailleurs extrêmement masculin, ce qui est un peu problématique. Nous avons des présidentes de région, des maires, une ancienne Première ministre, des ministres, une présidente de l'Assemblée nationale en exercice. C'est étrange de ne pas être associées à ce travail".

Concernant l'Assemblée nationale, l'élue des Yvelines s'est dite plutôt favorable à l'utilisation d'un 49.3 pour faire passer le budget pour l'année 2027 sans vote des députés.

"Nous serons en année présidentielle. Il serait inutile de faire traîner les débats. Cela permettrait aussi de dégager du temps pour agir", dit-elle.