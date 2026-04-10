 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Liban et Israël conviennent d'une première rencontre sous médiation US
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 22:16

Le liban et Israël sont convenus d'une première rencontre mardi au siège du département d'Etat américain, a déclaré vendredi la présidence libanaise.

Dans un communiqué, celle-ci a indiqué qu'un premier contact avait été établi entre les deux pays via un appel téléphonique entre leurs ambassadeurs à Washington, avec la participation de l'ambassadeur des Etats-Unis au Liban.

Cet entretien s'inscrivait dans le cadre d'efforts diplomatiques visant à parvenir à un cessez-le-feu et à lancer des négociations, a ajouté la présidence libanaise.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit disposé à ouvrir des négociations directes avec Beyrouth, à la suite d'intenses bombardements israéliens sur le Liban mercredi, qui ont fait plus de 350 morts selon le ministère de la Santé libanais.

(Rédigé par Enas Alashray; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
94,28 USD Ice Europ -2,21%
Pétrole WTI
95,74 USD Ice Europ -2,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank