Le Liban et Israël conviennent d'une première rencontre sous médiation US

Le liban et Israël sont convenus d'une première rencontre mardi au siège du département d'Etat américain, a déclaré vendredi la présidence libanaise.

Dans un communiqué, celle-ci a indiqué qu'un premier contact avait été établi entre les deux pays via un appel téléphonique entre leurs ambassadeurs à Washington, avec la participation de l'ambassadeur des Etats-Unis au Liban.

Cet entretien s'inscrivait dans le cadre d'efforts diplomatiques visant à parvenir à un cessez-le-feu et à lancer des négociations, a ajouté la présidence libanaise.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit disposé à ouvrir des négociations directes avec Beyrouth, à la suite d'intenses bombardements israéliens sur le Liban mercredi, qui ont fait plus de 350 morts selon le ministère de la Santé libanais.

(Rédigé par Enas Alashray; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)