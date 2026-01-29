Le Kremlin déclare que les sanctions américaines à l'encontre de Lukoil sont illégales et refuse de commenter l'accord avec Carlyle

Le Kremlin a déclaré jeudi que les sanctions américaines qui ont contraint la compagnie pétrolière russe Lukoil LKOH.MM à se débarrasser de la plupart de ses actifs à l'étranger étaient illégales et inacceptables, mais a refusé de commenter son accord de vente à la société américaine de capital-investissement Carlyle Group CG.O .

"Vous savez que nous considérons les sanctions comme illégales et inacceptables. C'est la base de notre position", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Deuxièmement, il s'agit d'accords d'entreprise. En l'occurrence, nous ne pouvons pas les commenter. Pour nous, le plus important est que les intérêts de l'entreprise russe soient protégés et respectés"