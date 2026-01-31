Iran: les forces armées en "alerte maximale", dans un climat de fébrilité

Un Iranien passe devant une immense fresque anti-américaine peinte sur un bâtiment dans la capitale iranienne, Téhéran, le 31 janvier 2026 ( AFP / Atta KENARE )

Les forces armées iraniennes sont "en état d'alerte maximale" face à une éventuelle attaque américaine, a averti samedi Téhéran, dans un climat général de fébrilité alimenté par des rumeurs et les messages contradictoires de Donald Trump.

Une explosion survenue samedi dans un immeuble résidentiel de Bandar Abbas, un port du sud de l'Iran sur le Golfe, est restée inexpliquée plusieurs heures avant que les pompiers annoncent qu'il s'agissait d'une fuite de gaz.

Des incidents distincts ont été rapportés ailleurs dans le pays mais les médias ont rapidement écarté tout lien avec une attaque américaine.

Une rumeur affirmant que le chef des forces navales des Gardiens de la Révolution avait été assassiné a par ailleurs largement circulé sur les réseaux sociaux, a rapporté l'agence Tasnim, l'attribuant à "une opération psychologique" menée par des "courants anti-Iran".

Ce contexte tendu est entretenu par les menaces d'intervention militaire contre l'Iran, accompagnées du déploiement d'une dizaine de navires américains dans le Golfe, dont le porte-avions Abraham Lincoln.

Depuis la vague de contestation réprimée début janvier dans le sang par le pouvoir iranien, Donald Trump a multiplié les avertissements.

Désormais le président américain presse la République islamique d'accepter un accord sur le nucléaire, et a estimé vendredi qu'elle voulait en conclure un, avant d'ajouter, sibyllin: "si ce n'est pas le cas, nous verrons bien ce qui se passera".

- Exercice naval -

En réponse, Téhéran adopte un ton martial.

"Si l'ennemi commet une erreur, cela mettra sans aucun doute en danger sa propre sécurité, celle de la région et celle du régime sioniste (Israël, NDLR)", a averti samedi le chef de l'armée iranienne Amir Hatami, précisant que les forces armées iraniennes étaient "en état d'alerte maximale".

Présentation du porte-avions américain USS Abraham Lincoln, de son escorte de destroyers et des autres navires déployés au Moyen-Orient d'après les autorités américaines ( AFP / Jonathan WALTER )

"Le savoir et la technologie nucléaires de la République islamique d'Iran ne peuvent être éliminés", a-t-il ajouté, alors que des bombardements avaient visé des sites nucléaires ainsi que des scientifiques iraniens lors de la guerre de 12 jours lancée en juin par Israël.

L'Iran a déjà averti que de "nombreuses" bases américaines dans la région se trouvaient à portée de missiles iraniens.

Il a également menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, point de transit clé pour les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Les Gardiens de la Révolution vont y mener à partir de dimanche "un exercice naval de tir réel de deux jours", a indiqué le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), mettant en garde contre "tout comportement dangereux" à proximité des forces américaines.

Pour autant, le chef de la diplomatie, Abbas Araghchi, n'avait pas exclu vendredi de participer à des discussions si elles étaient "justes et équitables", répétant que son pays n'avait "jamais cherché à se doter de l'arme nucléaire".

Il a cependant ajouté que les capacités de défense et les missiles de son pays "ne feraient jamais l'objet de négociations".

- Khamenei prie à Téhéran -

Les pays du Golfe appellent à la retenue, tout comme la Turquie voisine.

Photo distribuée par le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei (Khamenei.IR), le montrant en train de prier lors d'une visite au tombeau du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, à Téhéran le 31 janvier 2026 ( KHAMENEI.IR / Handout )

A la frontière, une Iranienne qui vient de quitter son pays se prend à espérer une "intervention extérieure". "Ils en ont tués tellement... Nous prions pour que l'Amérique nous attaque, voilà où nous en sommes", lâche cette quinquagénaire, interrogée par l'AFP.

La pression est aussi montée ces derniers jours avec l'inscription par l'UE sur la liste des "organisations terroristes" des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique accusée d'avoir orchestré la répression des manifestations. Une décision qualifiée d'"insensée" par Téhéran.

Alors que des analystes n'excluent pas le fait que les Etats-Unis veuillent éliminer les plus hauts dirigeants iraniens, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a visité samedi le mausolée de Rouhollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, dans le sud de Téhéran.

Dans des images publiées sur son site officiel, M. Khamenei, qui ne s'était pas montré en public depuis le 17 janvier, apparaît en train de prier.

La télévision d'Etat iranienne a diffusé une vidéo générée par intelligence artificielle (IA) promettant une chute cuisante à Donald Trump, et le représentant en tenue d'hôpital dans un fauteuil roulant, tandis que des drones Shahed iraniens survolent la Maison Blanche.

Photo diffusée par la présidence iranienne montrant le président iranien Massoud Pezeshkian et les membres du gouvernement au tombeau du fondayeur de la République islamique, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, à Téhéran le 31 janvier 2026 ( Iranian Presidency / Handout )

Sorti affaibli de la guerre de juin 2025, le pouvoir iranien a étouffé les récentes manifestations, initialement contre le coût de la vie, mais qui se sont transformées en défi au pouvoir.

Plus de 6.500 personnes, dont 6.170 manifestants et 124 enfants, ont été tuées en Iran, d'après un bilan actualisé de l'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), dont le siège est aux Etats-Unis et qui enquête sur plus de 17.000 décès potentiels supplémentaires.

Les autorités iraniennes reconnaissent que des milliers de personnes ont été tuées lors des manifestations, mais affirment que la grande majorité étaient des forces de sécurité ou passants tués par des "émeutiers".