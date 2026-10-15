Le Kremlin annonce que la Russie reprend ses exportations de diesel après un accord conclu avec Trump

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* Le Kremlin estime que ces livraisons devraient contribuer à stabiliser les marchés pétroliers

* Un accord sur le diesel a été conclu entre les États-Unis et la Russie

* Cet accord a suscité des critiques de la part de l'Ukraine, de l'Europe et de certains républicains

* La Russie a repris ses exportations de diesel depuis le port de Primorsk – données LSEG

(Ajout de détails, de contexte et d'une citation au paragraphe 4; regroupement d'articles)

Le Kremlin a déclaré jeudi que le diesel russe avait commencé à arriver sur les marchés mondiaux à la suite d'un accord conclu avec le président américain Donald Trump .

M. Trump a déclaré la semaine dernière que la Russie avait accepté de fournir du diesel aux marchés mondiaux afin de faire baisser les prix des carburants, tandis que Moscou a partiellement levé son interdiction d’exporter du diesel à compter du 10 octobre, à la suite de cet accord.

« Le diesel a commencé à arriver sur les marchés mondiaux et devrait avoir un effet positif sur la stabilisation des marchés pétroliers, même si cela ne suffira pas à les stabiliser complètement », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique quotidienne.

Les données de la LSEG ont montré mercredi que la Russie avait repris les chargements de diesel destinés à l’exportation depuis le port balte de Primorsk.

Selon les données maritimes, un pétrolier transportant environ 40 000 tonnes métriques de diesel à très faible teneur en soufre a été chargé le 13 octobre et faisait route vers le Maroc.

Trump tient à faire baisser les prix du diesel aux États-Unis avant les élections de mi-mandat du 3 novembre.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, des responsables européens et certains collègues républicains de Trump ont vivement critiqué cet accord .

La Russie a qualifié de « cyniques » les critiques européennes concernant cet accord sur le diesel, étant donné que l’Europe continue d’acheter du pétrole et du gaz naturel liquéfié russes.

Trump a déclaré vendredi que la Russie fournirait immédiatement plus de 300 000 tonnes métriques (2,25 millions de barils) de diesel aux marchés américains et mondiaux.

Cela représente moins d’une journée d’approvisionnement pour le seul secteur des transports américain, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), qui indiquent une consommation quotidienne d’environ 2,94 millions de barils.

M. Trump a également déclaré que la Russie fournirait 500 000 tonnes supplémentaires en novembre, puis 1 million de tonnes « immédiatement après », ce qui représente moins de quatre jours de demande pour le secteur des transports américain.