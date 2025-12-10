Le Kazakhstan va détourner une partie du pétrole de Kashagan vers la Chine après l'attaque ukrainienne

Kaztransoil annonce que 72 000 tonnes seront détournées vers la Chine ce mois-ci

Le terminal CPC a été endommagé par une attaque de drone ukrainien en novembre

Astana déclare que les exportations via le CPC n'ont pas été totalement interrompues

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redirigerait une partie du pétrole de son champ de Kashagan vers la Chine et d'autres routes après une attaque de drone ukrainien le mois dernier sur le terminal de la mer Noire du Caspian Pipeline Consortium (CPC) en Russie.

La décision a été annoncée par le ministère de l'énergie après que Reuters a rapporté en début de semaine que le Kazakhstan envisageait de fournir du brut à la Chine directement à partir de Kashagan pour la première fois après que l'attaque ukrainienne a endommagé le terminal du CPC.

Le CPC, qui représente 1 % de l'offre mondiale de brut et compte des actionnaires russes, kazakhs et américains, a dû réduire ses exportations parce qu'un élément clé de son infrastructure de chargement - un amarrage à point unique (SPM) - a été endommagé lors de l'attaque.

CPC représente également environ 80 % des exportations de pétrole kazakh.

L'opérateur d'oléoducs du Kazakhstan, Kaztransoil, a déclaré séparément mercredi que le pays expédierait 72 000 tonnes métriques, soit 17 400 barils par jour, de pétrole vers la Chine.

Il augmentera également les livraisons à l'oléoduc Atyrau-Samara vers la Russie de 232 000 tonnes et à l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan de 58 000 tonnes ce mois-ci par rapport au plan initial.

"En outre, en décembre 2025, Kaztransoil offrira aux sociétés productrices de pétrole la possibilité de stocker temporairement du brut dans ses installations de stockage".

L'Ukraine a multiplié les attaques contre les infrastructures énergétiques russes depuis le mois d'août afin de réduire le financement de l'armée russe, mais sa décision de frapper les installations du CPC a été condamnée par le Kazakhstan et le Kremlin en raison de son importance mondiale et de sa participation internationale.

La majeure partie du pétrole de Kashagan est généralement exportée via le CPC vers le terminal de Novorossiysk, où il est ensuite expédié.

Le ministère kazakh de l'énergie a déclaré que l'attaque ukrainienne n'avait pas entraîné un arrêt complet des exportations.

"Le ministère, en collaboration avec les expéditeurs, effectue des travaux urgents pour redistribuer les volumes de pétrole", a-t-il déclaré, ajoutant: "Des mesures ont également été prises pour rediriger un certain volume de pétrole de Kashagan vers la Chine".

Le pétrole est produit à Kashagan par le consortium NCOC, qui comprend la société chinoise CNPC et la société japonaise Inpex 1605.T .

L'oléoduc Atasu-Alashankou, qui devrait acheminer le pétrole de Kashagan, relie le Kazakhstan à la région chinoise du Xinjiang, mais transporte habituellement du pétrole provenant d'autres gisements du Kazakhstan.

Le plus grand producteur de pétrole russe, Rosneft

ROSN.MM , qui fait l'objet de sanctions américaines, fournit environ 10 millions de tonnes de pétrole, soit 200 000 barils par jour, via cet itinéraire.

Le champ offshore de Kashagan, l'une des plus grandes découvertes de ces dernières décennies, est développé par Eni

ENI.MI , Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil

XOM.N , KazMunayGaz KMGZ.KZ , Inpex 1605.T et CNPC

CNPC.UL .