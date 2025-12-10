 Aller au contenu principal
JO 2030: Le programme des disciplines et les sports additionnels annoncés en juin 2026
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:52

Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises

La présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry a annoncé mercredi que le programme des disciplines ainsi qu'une décision sur les sports additionnels des Jeux olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises seraient annoncés en juin 2026.

"On continue d'évaluer toutes les disciplines existantes au programme des Jeux olympiques d'hiver ainsi que les éventuels sports additionnels proposés. Une décision sera prise pour ces deux sujets en juin 2026", a-t-elle déclaré à la presse à l'issue de la réunion de la commission exécutive du CIO.

Le programme sportif initial avait été approuvé en juillet 2024 avec sept sports (biathlon, bobsleigh, curling, hockey sur glace, luge, patinage et ski) mais le CIO doit désormais déterminer les disciplines au sein de chaque sport. Il a également la possibilité d'accepter l'ajout de nouveaux sports proposés par le comité d'organisation.

La décision concernant le programme des disciplines devait initialement être prise lors de cette réunion de la commission exécutive du CIO tandis que l'ajout éventuel de nouveaux sports devait être décidé en février prochain lors de la session du CIO organisée à Milan.

"Nous avons réalisé que nous devions envisager les choses comme un ensemble et que ce serait plus facile à faire en juin plutôt qu'en plusieurs parties", a ajouté Kirsty Coventry.

Edgar Grospiron, le président du comité d'organisation des Jeux 2030, avait évoqué en mai dernier l'ajout de quatre disciplines additionnelles, qui auraient vocation à se dérouler dans les Alpes du Sud.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

Sport
