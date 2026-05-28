Le Kazakhstan signe un contrat de $16,5 mds avec la Russie pour la construction de sa première centrale nucléaire

La Russie a signé jeudi un accord avec le Kazakhstan pour la construction de la première centrale nucléaire de ce pays d'Asie centrale, un projet de quelque 16,5 milliards de dollars financé en partie par un important prêt de Moscou.

Le Kazakhstan, premier producteur mondial d'uranium, envisage de recourir à l'énergie nucléaire depuis au moins deux décennies.

Les Kazakhs se sont prononcés en 2024 par référendum pour la construction d'une centrale nucléaire à Ulken, sur les rives du lac Balkhach, dans le sud-est du pays.

"L'accord signé aujourd'hui sur la construction de la centrale nucléaire de Balkhach joue un rôle important", a déclaré Kassym-Jomart Tokaïev, président du Kazakhstan, avant de remercier son homologue russe Vladimir Poutine, en visite à Astana, pour son soutien.

"La mise en service de la centrale contribuera de manière significative à l’approvisionnement énergétique de l’économie kazakhe", a estimé pour sa part Vladimir Poutine.

Les deux parties ont également signé un accord sur l'octroi d'un crédit à l'exportation russe pour financer la construction de la centrale.

LA TRAJECTOIRE NUCLÉAIRE DU KAZAKHSTAN

La société nucléaire publique russe Rosatom hérite du contrat principal pour la construction de la centrale, l'emportant sur la China National Nuclear Corporation (CNNC), l'électricien français EDF et Korea Hydro & Nuclear Power, selon l'agence kazakhe de l'énergie atomique.

Le directeur de l'agence kazakhe de l'énergie atomique, Almasadam Satkaliyev, a déclaré aux journalistes que le coût de la centrale – équipée de deux réacteurs VVER-1200 III+ – s'élèverait à environ 16,5 milliards de dollars, dont environ 2 milliards pour la sécurité et les infrastructures.

La construction débutera en 2027 et le premier réacteur sera mis en service début 2034, selon Almasadam Satkaliyev.

Le Kazakhstan a été le théâtre de centaines d’essais nucléaires soviétiques, qui ont rendu inhabitables de vastes zones du territoire et provoqué des maladies au sein de la population, qui reste méfiante à l'égard de cette énergie.

Mais le pays a besoin d'énergie. Bien qu'il dispose d'importantes réserves de gaz naturel, cet État de 20 millions d’habitants dépend principalement de centrales au charbon pour produire son électricité, complétées par l’hydroélectricité et un secteur des énergies renouvelables en expansion.

Le Kazakhstan importe déjà de l’électricité, principalement de Russie, car ses propres capacités de production, dont beaucoup sont vieillissantes, peinent à répondre à la demande intérieure.

Le pays a approuvé le principe d'une deuxième centrale nucléaire, dont la construction sera assurée par le groupe public CNNC.

(Reportage de Tamara Vaal , Mariya Gordeeva et Anastasia Lyrchikova, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)