Mafia: l'Italie saisit plus de 200 millions d'euros de biens d'un parrain décédé

Cette image fournie par les Carabiniers italiens le 16 janvier 2023 montre le mafieux Matteo Messina Denaro (C) à Palerme ( ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / Handout )

Hôtels de luxe, sociétés offshore, or: la police italienne a annoncé jeudi la saisie de plus de 200 millions d'euros d'actifs ayant appartenu au défunt parrain de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro, des capitaux issus du trafic de stupéfiants et réinjectés à l'international.

L'enquête "complexe" menée par la police économique et financière de Palerme, "a permis de reconstituer un patrimoine considérable, fruit du réemploi, dans de nombreux États européens et extra-européens, de capitaux importants provenant d'activités de trafic de stupéfiants" menées depuis les années 1980 sous l'égide de l'organisation mafieuse Cosa Nostra, selon un communiqué de la Garde des finances italienne.

Une partie de ces flux financiers accumulés durant plus de 40 ans était systématiquement destinée à Matteo Messina Denaro, figure de Cosa Nostra, finalement capturé en 2023 à Palerme après trois décennies de cavale et alors qu'il allait se faire soigner pour un cancer.

Le chef du clan de Castelvetrano en Sicile, qui avait à son actif six condamnations à perpétuité, est mort en prison quelques mois après son arrestation, à l'âge de 61 ans.

Les capitaux "ont été, au fil du temps, réinjectés dans les circuits de l'économie légale" et "sont aujourd'hui disséminés dans une multitude d'instruments financiers (...) situés, pour l'essentiel, en Espagne, au Luxembourg, dans la Principauté de Monaco, aux îles Caïmans, au Liban et à Gibraltar", détaille la police italienne.

Outre dans ces pays et en Italie, des opérations sont également en cours en Andorre et en Suisse.

Le principal procureur antimafia d'Italie, Giovanni Melillo, a salué jeudi une opération "de grande importance stratégique".

"Il ne s'agit pas simplement d'identifier et de soustraire à une organisation encore puissante comme Cosa Nostra une part importante des richesses accumulées illicitement au cours de décennies de trafics et d'exploitation parasitaire du territoire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Palerme.

L'opération a également réussi, selon lui, à "retarder" et "entraver" la tentative de Cosa Nostra de se reconstruire après la mort de Matteo Messina Denaro.

La cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et son ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti se sont felicité de cet "énième coup dur" porté à la mafia, dans un communiqué conjoint.

Ils sont assuré que l'argent saisi sera destiné "à des mesures dont l'objectif est d'augmenter la sécurité des citoyens" à travers "le renforcement de l'action des forces de police"

- Recherche de "cavités cachées" -

Photo fournie par les Carabiniers italiens le 16 janvier 2023 du chef mafieux Matteo Messina Denaro ( ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE / Handout )

Les enquêteurs ont identifié huit sociétés étrangères "utilisées principalement comme véhicules d'investissements immobiliers et de gestion de patrimoine" mais également "de nombreux comptes bancaires et portefeuilles titres" pour une valeur d'environ 12,5 millions d'euros, "des parts (...) de très grande valeur dans l'actionnariat d'un établissement de crédit libanais" ou encore "des opérations d'investissement dans les métaux précieux" soit plus de 12 kg d'or.

"Les biens immobiliers identifiés, au nombre de 22, dont beaucoup de véritables complexes hôteliers de luxe, situés entre Marbella, Benahavis et Puerto Banùs, dans quelques-unes des localités les plus exclusives de la Costa del Sol (Espagne, ndlr), sont aussi d'une valeur exceptionnelle", poursuit la police italienne.

Les policiers ont eu recours à des moyens aériens, des drones ou encore des scanners thermiques "pour la recherche d'interstices et de cavités cachées" tandis qu'une équipe d'experts spécialisés dans l'analyse informatique a travaillé à l'identification de portefeuilles numériques et de cryptomonnaies.

L'enquête, qui a conduit au placement en détention provisoire de trois personnes, est partie d'un signalement des autorités d'Andorre concernant une femme originaire de la commune sicilienne de Campobello di Mazara disposant "de ressources économiques importantes".

"Les vérifications ultérieures ont permis d'établir que celle-ci avait été mariée à un trafiquant de stupéfiants de haut niveau criminel, déjà condamné de multiples fois, entretenant des relations étroites avec Cosa Nostra", détaille la Garde des finances.

Matteo Messina Denaro était l'un des chefs les plus cruels de l'organisation criminelle sicilienne représentée dans les films "Le Parrain".

Il a été condamné plusieurs fois à la perpétuité par contumace pour son implication dans l'assassinat des juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992 et dans des attentats meurtriers à Rome, Florence et Milan en 1993.

L'une de ses peines de perpétuité concerne l'ordre donné d'enlever puis d'étrangler le fils de 12 ans d'un témoin dans l'affaire Falcone, dont le corps a ensuite été dissous dans l'acide.