Le Kazakhstan revoit à la hausse ses prévisions de production pour 2025 pour les champs pétrolifères de Kashagan et de Karachaganak

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie nationale d'énergie du Kazakhstan, KazMunayGaz, a revu à la hausse ses prévisions de production pour les champs pétrolifères de Kashagan et de Karachaganak cette année, les portant respectivement à 18,25 millions de tonnes métriques (mmt) et à 11,2 mmt, a-t-elle déclaré mardi.

Les prévisions précédentes pour Kashagan étaient de 17,8 millions de tonnes et celles pour Karachaganak de 11,14 millions de tonnes.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, 13,6 millions de tonnes de pétrole ont été produites à Kashagan et 8,23 millions de tonnes à Karachaganak.

Le champ offshore de Kashagan, l'une des plus grandes découvertes mondiales de ces dernières décennies, est développé par Eni ENI.MI , Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil XOM.N , KazMunayGaz KMGZ.KZ , Inpex 1605.T et CNPC CNPC.UL .

Les opérateurs de Karachaganak sont Chevron <CVX.N., Shell, Eni, le russe Lukoil LKON.MM et KazMunayGas.