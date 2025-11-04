 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 015,64
-1,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Kazakhstan revoit à la hausse ses prévisions de production pour 2025 pour les champs pétrolifères de Kashagan et de Karachaganak
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie nationale d'énergie du Kazakhstan, KazMunayGaz, a revu à la hausse ses prévisions de production pour les champs pétrolifères de Kashagan et de Karachaganak cette année, les portant respectivement à 18,25 millions de tonnes métriques (mmt) et à 11,2 mmt, a-t-elle déclaré mardi.

Les prévisions précédentes pour Kashagan étaient de 17,8 millions de tonnes et celles pour Karachaganak de 11,14 millions de tonnes.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, 13,6 millions de tonnes de pétrole ont été produites à Kashagan et 8,23 millions de tonnes à Karachaganak.

Le champ offshore de Kashagan, l'une des plus grandes découvertes mondiales de ces dernières décennies, est développé par Eni ENI.MI , Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil XOM.N , KazMunayGaz KMGZ.KZ , Inpex 1605.T et CNPC CNPC.UL .

Les opérateurs de Karachaganak sont Chevron <CVX.N., Shell, Eni, le russe Lukoil LKON.MM et KazMunayGas.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
154,130 USD NYSE -2,28%
ENI
15,762 EUR MIL -1,19%
EXXON MOBIL
113,830 USD NYSE -0,46%
Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
INPEX
16,175 EUR Tradegate 0,00%
INPEX
15,8500 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
64,13 USD Ice Europ -1,10%
Pétrole WTI
60,22 USD Ice Europ -1,34%
SHELL
2 807,000 GBX LSE -1,21%
TOTALENERGIES
52,7500 EUR Euronext Paris -1,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank