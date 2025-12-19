Colère agricole: des barrages levés, d'autres subsistent dans le sud-ouest

Pierre Guillaume Mercadal (L), leader de la Coordination rurale de Tarn-et-Garonne (CR 82), participe au blocage de l'A20 près de Montauban, le 18 décembre 2025 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Des barrages d'agriculteurs ont été levés vendredi dans le Sud-Ouest, mais plusieurs blocages subsistent sur des axes routiers et autoroutiers, malgré les appels du gouvernement à une "trêve de Noël", alors que débutent les vacances scolaires.

Après le retrait jeudi des blocages sur l'A61 Toulouse-Narbonne et sur l'A20 Toulouse-Paris à Cahors, un deuxième barrage sur l'A20 à Brive a cessé vendredi, "dans le calme et sans incident", sous la pression des gendarmes, précise la préfecture de Corrèze.

Même cas de figure sur l'A89 Bordeaux-Lyon à Ussel, selon la Coordination rurale de ce département.

En revanche, les barrages dressés sur l'autoroute A64 Toulouse-Bayonne et celui sur la RN20 Toulouse-Andorre étaient toujours en place en fin de journée, malgré les injonctions des gendarmes.

"La Confédération paysanne, la Coordination rurale et les éleveurs locaux ont pris la décision de ne pas lever le barrage", a déclaré à l'AFP Corentin Torrent, éleveur et figure de ce point de blocage. Les gendarmes "nous menacent d'intervenir", regrette-t-il.

Cette mobilisation impacte notamment l'accès à la Principauté d'Andorre et à la station de ski d'Ax-Trois-Domaines, qui affiche complet pour les fêtes, s'inquiète le maire de la commune Dominique Fourcade.

A Carbonne, au sud de Toulouse sur l'A64, les agriculteurs mobilisés ont placé en travers de l'autoroute des engins de BTP pour empêcher leur évacuation.

"La préfecture nous a demandé de libérer une voie dans le sens Tarbes-Toulouse, mais on a refusé pour des raisons de sécurité, on ne veut pas qu'il y ait un accident comme (en 2024, à Pamiers) en Ariège", lorsqu'une agricultrice et sa fille avaient été mortellement fauchées par un automobiliste ayant forcé le barrage, a dit à l'AFP Benjamin Asna, un des piliers de la mobilisation à Carbonne (Haute-Garonne).

"On tient le barrage et on ne change pas de ligne", a-t-il martelé, ajoutant: "On n'a aucune réponse du gouvernement à nos demandes, même pas l'ouverture de discussions."

Le barrage sur l'A63 près de Bordeaux subsiste. Celui sur l'A75 Clermont-Béziers en Aveyron sera soumis à l'avis des adhérents de la Coordination rurale de ce département.

Les appels à une trêve du mouvement de protestation agrisole se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur mais la colère persiste sur le terrain vis-à-vis de la gestion de la dermatose bovine par le gouvernement.

Les manifestations agricoles affectent "peu" les départs en vacances de Paris vers l'ouest et le sud et ceux de la région lyonnaise vers la Méditerrannée et les Alpes, selon le ministère des transports.

Bison Futé a classé les journées de vendredi et de samedi orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.