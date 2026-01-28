Le Kazakhstan espère que Tengiz atteindra sa pleine production d'ici une semaine

Le Kazakhstan a perdu 900 000 tonnes de production à cause de la panne de Tengiz

Trois transformateurs sur 30 ont brûlé, selon le ministre

Les dommages subis par le CPC ont fait perdre au Kazakhstan 3,8 millions de tonnes d'exportations

Les problèmes du CPC et de Tengiz permettent au pays de respecter les objectifs de l'OPEP+

Le Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redémarrait par étapes le vaste champ pétrolier de Tengiz et qu'il essaierait d'atteindre la pleine production d'ici une semaine après l'incendie de trois transformateurs qui a fait perdre à la république au moins 7,2 millions de barils de production.

Les problèmes rencontrés à Tengiz constituent un nouveau revers pour le Kazakhstan, membre de l'OPEP+ et 12e producteur mondial, dont la principale voie d'exportation a été limitée ces derniers mois à la suite d'une attaque de drones navals ukrainiens.

Reuters a rapporté mardi que Tengiz, le plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan, devrait avoir rétabli moins de la moitié de sa production normale d'ici le 7 février , alors qu'il se remet lentement d'un incendie et d'une panne d'électricité.

Le ministre de l'énergie du Kazakhstan , Yerlan Akkenzhenov, a déclaré que le gisement Korolev adjacent avait été lancé il y a deux jours, mais que le redémarrage de Tengiz était une affaire complexe après que trois des 30 transformateurs ont brûlé.

"Trois d'entre eux ont brûlé - il s'agit d'équipements critiques", a déclaré M. Akkenzhenov aux journalistes à Astana.

"Nous avons rétabli une partie du travail de ces transformateurs et le champ est maintenant lancé par étapes. Le premier gaz est déjà apparu, je pense donc que l'ensemble de Tengiz sera lancé par étapes d'ici une semaine. Peut-être même plus tôt."

Interrogé directement sur le fait qu'il signalait que le champ atteindrait une capacité d'environ 900 000 barils par jour d'ici une semaine, il a répondu: "Oui, nous allons essayer."

M. Akkenzhenov a déclaré que les problèmes rencontrés à Tengiz et l'attaque contre le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui représente 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, ramèneraient le Kazakhstan dans les limites de production convenues par l'OPEP+.

"En raison de la baisse de la production et de l'incident survenu au CPC et à Tengiz, je pense que nous nous situons juste en deçà des volumes déclarés", a-t-il déclaré.

L'arrêt des installations de Tengiz et de Korolev a entraîné une perte de production d'environ 900 000 tonnes de pétrole (7,2 millions de barils). Il a toutefois précisé que les volumes perdus seraient compensés et que la production kazakhe globale ne serait pas affectée en termes annuels.

Les dommages subis par le CPC ont fait perdre au Kazakhstan 3,8 millions de tonnes d'exportations, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les informations diffusées par les médias selon lesquelles un consortium international développant le champ de Karachaganak avait perdu une procédure d'arbitrage engagée par le gouvernement du Kazakhstan constituaient "une très bonne et très encourageante nouvelle".

Bloomberg News a rapporté lundi , citant des personnes familières de l'affaire, qu'un consortium dirigé par Eni

ENI.MI et Shell SHEL.L avait perdu l'affaire, ce qui les rendait redevables d'une compensation pouvant aller jusqu'à 4 milliards de dollars.