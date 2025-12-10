Le Kazakhstan déclare qu'il détournera une partie du pétrole du gisement de Kashagan vers la Chine après l'attaque ukrainienne

Une partie du pétrole sera détournée vers la Chine après l'attaque contre le CPC

Le CPC traite normalement la plupart des exportations via Novorossiysk

Astana affirme que les exportations via le CPC n'ont pas été totalement interrompues

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redirigerait une partie du pétrole du gisement géant de Kashagan vers la Chine après une attaque de drone ukrainien contre le terminal du Caspian Pipeline Consortium sur la mer Baltique, dans le port russe de Novorossiysk.

La décision a été rendue publique après que deux sources ont déclaré à Reuters en début de semaine que le Kazakhstan prévoit de fournir 50 000 tonnes de brut à la Chine en décembre à partir de Kashagan, pour la première fois après l'attaque ukrainienne qui a endommagé le terminal du CPC le mois dernier.

Le CPC, qui représente 1 % de l'offre mondiale de brut et compte des actionnaires russes, kazakhs et américains, a dû réduire ses exportations parce qu'un élément clé de son infrastructure de chargement - un amarrage à point unique (SPM) - a été endommagé lors de l'attaque.

L'Ukraine a multiplié les attaques contre les infrastructures énergétiques russes depuis le mois d'août afin de réduire le financement de l'armée russe, mais sa décision de frapper les installations du CPC a été condamnée par le Kazakhstan et le Kremlin en raison de son importance internationale et de sa participation internationale.

La majeure partie du pétrole de Kashagan est généralement exportée via le CPC vers le terminal endommagé de Novorossiysk, où il est ensuite expédié.

Le ministère kazakh de l'énergie a déclaré que l'attaque ukrainienne contre le terminal maritime CPC n'avait pas entraîné un arrêt complet des exportations.

"Actuellement, le ministère, en collaboration avec les expéditeurs, effectue des travaux urgents pour redistribuer les volumes de pétrole", a-t-il déclaré.

"Des mesures ont également été prises pour rediriger un certain volume de pétrole de Kashagan vers la Chine."

Selon des sources industrielles, le brut sera exporté du gisement de Kashagan vers la Chine, premier importateur mondial, via l'oléoduc Atasu-Alashankou. Le pétrole est produit à Kashagan par le consortium NCOC, qui comprend la société chinoise CNPC et la société japonaise Inpex 1605.T .

L'oléoduc Atasu-Alashankou relie le Kazakhstan à la région chinoise du Xinjiang, mais il transporte généralement du pétrole provenant d'autres gisements du Kazakhstan.

