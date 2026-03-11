Wall Street ouvre en ordre dispersé sur fond de prudence avec la guerre au Moyen-Orient

Une enseigne de Wall Street est photographiée à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert mercredi en ordre dispersé, les investisseurs restant prudents face à ​l'évolution de la guerre en Iran entrée dans son douzième jour et évaluant le rapport sur les prix à la consommation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones perd 77,02 points, soit 0,16% à 47.629,49 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​prend 0,12% à 6.789,51 points. Le Nasdaq Composite ⁠progresse de 0,28%, soit 62,76 points, à 22.759,87 points.

Les États-Unis et ‌Israël ont échangé de nouvelles frappes aériennes avec l'Iran à travers le Moyen-Orient mercredi, malgré les déclarations de la Maison ​blanche sur une fin ‌imminente de la guerre et tandis que le ministre israélien ⁠de la Défense a assuré qu'elle n'était "pas limitée dans le temps".

Les investisseurs attendent également une annonce cruciale de l'Agence internationale de l'énergie concernant la libération ⁠des réserves de ‌pétrole brut.

Dans le même temps, les marchés évaluent le rapport ⁠sur les prix à la consommation de février aux États-Unis, montrant une ‌augmentation en ligne avec les attentes en février qui pourrait ⁠se poursuivre en mars compte tenu du contexte au Moyen-Orient.

"Comme ⁠nous savons que ‌le pétrole aura un impact négatif sur les prix à la consommation, rien ​dans ce rapport ne me permet ‌de changer d'avis et d'être plus optimiste quant à l'inflation. Elle augmente, et la question est ​de savoir de combien et pendant combien de temps", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

L'action Oracle grimpe de ⁠13,2% après que le géant de la technologie a prédit mardi que la demande les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)