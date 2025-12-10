 Aller au contenu principal
Le Kazakhstan déclare qu'il détournera une partie du pétrole du champ de Kashagan vers la Chine après l'attaque ukrainienne
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 08:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Une partie du pétrole sera détournée vers la Chine après l'attaque contre le CPC

*

Le CPC traite normalement la plupart des exportations via Novorossiysk

*

Astana déclare que les exportations via le CPC n'ont pas été totalement interrompues

(Modification de la source, ajout des commentaires du ministère de l'énergie dans les paragraphes 6 à 8, détails tout au long de l'article)

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mercredi qu'il redirigerait une partie du pétrole du champ pétrolifère géant de Kashagan vers la Chine après une attaque de drone ukrainien sur le terminal de la mer Baltique du Caspian Pipeline Consortium.

La décision a été rendue publique après que deux sources ont déclaré à Reuters en début de semaine que le Kazakhstan prévoyait de fournir 50 000 tonnes de brut à la Chine en décembre à partir de Kashagan pour la première fois après l'attaque ukrainienne qui a endommagé le terminal du CPC le mois dernier.

Le CPC, qui représente 1 % de l'offre mondiale de brut et compte des actionnaires russes, kazakhs et américains, a dû réduire ses exportations parce qu'un élément clé de son infrastructure de chargement - un amarrage à point unique (SPM) - a été endommagé lors de l'attaque.

L'Ukraine a multiplié les attaques contre les infrastructures énergétiques russes depuis le mois d'août afin de réduire le financement de l'armée russe, mais sa décision de frapper les installations du CPC a été condamnée par le Kazakhstan et le Kremlin en raison de son importance internationale et de sa participation internationale.

La majeure partie du pétrole de Kashagan est généralement exportée via le CPC vers le terminal endommagé du port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, où il est ensuite expédié.

Le ministère kazakh de l'énergie a déclaré que l'attaque ukrainienne contre le terminal maritime CPC n'avait pas entraîné un arrêt complet des exportations.

"Actuellement, le ministère, en collaboration avec les expéditeurs, effectue des travaux urgents pour redistribuer les volumes de pétrole."

"Des mesures ont également été prises pour rediriger un certain volume de pétrole de Kashagan vers la Chine."

Le champ offshore de Kashagan, l'une des plus grandes découvertes de ces dernières décennies, est développé par Eni

ENI.MI , Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil

XOM.N , KazMunayGaz KMGZ.KZ , Inpex 1605.T et CNPC

CNPC.UL .

