Safran conclut un accord pour la cession de SPI à Kingswood
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 09:17

Le logo de Safran au salon de la sécurité intérieure Milipol au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte

Le groupe aéronautique et de défense français Safran a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif avec Kingswood Capital Management pour la cession de Safran Passenger Innovations (SPI).

La réalisation de la transaction est attendue d'ici la fin du premier trimestre 2026, selon un communiqué de la société.

SPI est la division du groupe spécialisée dans les solutions de divertissement et de connectivité à bord des avions.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

