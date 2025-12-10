 Aller au contenu principal
TUI prévoit une augmentation modérée de ses activités pour 2026
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 09:20

Illustration de figurines devant le logo de Tui

Illustration de figurines devant le logo de Tui

TUI a publié mercredi des perspectives plus prudentes pour 2026 que celles attendues par le marché, le plus grand voyagiste européen citant l'environnement commercial actuel et les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qui prévalent.

Pour 2026, l'entreprise s'attend à ce que son chiffre d'affaires augmente de 2% à 4% et son bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7% à 10%.

"Notre objectif est clair : nous voulons nous développer à l'échelle mondiale grâce à nos produits différenciés et ainsi devenir indépendants du marché européen difficile. Tous les segments deviendront encore plus rentables et efficaces à l'avenir", a déclaré le président du directoire Sebastian Ebel dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts et impôts sous-jacent pour son exercice fiscal achevé le 30 septembre s'est élevé à 1,46 milliard d'euros à taux de change constants, la croissance sur un an (+12,6%) dépassant les perspectives du groupe qui tablait sur une hausse de 9 à 11%.

A Francfort, vers 07h15 GMT, l'action reculait de 2,8% en avant-Bourse.

(Rédigé par Joanna Plucinska et Emanuele Berro à Gdansk ; Mara Vîlcu pour la version française ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
