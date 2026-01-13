Le Kazakhstan confirme l'attaque par drone de deux pétroliers en mer Noire

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a confirmé mardi l'attaque par drone de deux pétroliers en mer Noire, près du terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui devaient servir au transport du pétrole kazakh.

Le ministère a précisé que les exportations kazakhes n'avaient subi aucun dommage, car aucun chargement n'était en cours au moment de l'incident.