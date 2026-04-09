Le Kazakhstan augmentera de 16 % les flux de pétrole via l'oléoduc BTC en avril, selon des sources industrielles

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Le Kazakhstan prévoit d'augmenter ses exportations de pétrole via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan de 16% en avril par rapport à mars, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters jeudi.

L'oléoduc, qui a la capacité de transporter plus d'un million de barils par jour, est conçu pour acheminer le pétrole de la mer Caspienne, enclavée, vers la Méditerranée, en contournant certaines régions politiquement instables, notamment l'Iran et le Caucase russe.

D'une longueur de 1 768 km (1 100 miles), le BTC est essentiel pour acheminer le pétrole azéri et kazakh vers les marchés mondiaux via la Turquie.

Les sources, qui n'ont pas été autorisées à parler aux médias, n'ont pas précisé pourquoi l'approvisionnement par l'oléoduc BTC était augmenté.

Le Kazakhstan prévoit d'envoyer entre 140 000 et 150 000 tonnes de pétrole du port d'Aktau pour d'autres livraisons via le BTC ce mois-ci, contre 124 500 tonnes en mars, ont déclaré les sources.

Elles ont ajouté qu'environ 120 000 tonnes seront livrées à partir du plus grand gisement pétrolier du Kazakhstan, Tengiz, exploité par Tengizchevroil, l'entreprise de Chevron CVX.N . Le reste proviendra du champ pétrolifère de Kashagan.

Tengizchevroil et NCOC, l'opérateur de Kashagan, n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'augmentation des livraisons via le BTC intervient alors que Tengiz a retrouvé sa pleine production après des interruptions de l'alimentation électrique au début de l'année.

Le Kazakhstan expédie environ 80 % de ses exportations de pétrole via un oléoduc appartenant au Caspian Pipeline Consortium et son terminal sur la rive russe de la mer Noire.