Le Kazakhstan ajuste à la baisse sa production de pétrole pour 2026 en raison de la maintenance des champs pétrolifères

Le Kazakhstan a déclaré jeudi qu'il ajustait à la baisse ses plans de production de pétrole pour 2026 enraison des travaux de maintenance prévus dans les principaux champs pétrolifères et des dégâts importants causés par une attaque de drone ukrainien sur le terminal de la mer Noire utilisé par le Caspian Pipeline Consortium (CPC).

L'Ukraine a multiplié les attaques contre les infrastructures énergétiques russes depuis le mois d'août afin de réduire le financement de l'armée russe, mais l'attaque contre les installations du CPC le mois dernier a été condamnée par le Kazakhstan et le Kremlin.

"De toute évidence, trois maintenances à grande échelle sont prévues - les plans seront ajustés", a déclaré le ministre de l'Énergie Yerlan Akkenzhenov à propos des plans de production de pétrole du Kazakhstan pour 2026, tout en précisant que les plans pour cette année restaient inchangés.

Le Kazakhstan produit du pétrole dans trois grands gisements: Tengiz, Karachaganak et Kashagan, exploités par des majors pétrolières internationales.

Le CPC, qui représente 1 % de l'offre mondiale de brut et compte des actionnaires russes, kazakhs et américains, a dû réduire ses exportations parce qu'un élément clé de son infrastructure de chargement - un amarrage à point unique (SPM) - a été endommagé lors de l'attaque.

Le CPC représente également environ 80 % des exportations de pétrole kazakh, tandis que le Kazakhstan a été contraint de détourner une partie du pétrole vers d'autres itinéraires, notamment vers la Chine.

Le ministre a également déclaré que la maintenance du point d'amarrage unique (SPM-3) du terminal CPC, désormais inutilisé, sera achevée d'ici le 15 décembre, bien que les expéditions via le CPC soient désormais considérées comme en baisse cette année, à environ 68 millions de tonnes métriques contre les 72 millions de tonnes attendues précédemment.

Il a également indiqué que le SPM-2, qui a été touché lors de l'attaque du 29 novembre, a été gravement endommagé. Actuellement, seul le SPM-1 est opérationnel.

Les possibilités de réacheminement du pétrole du Kazakhstan, pays enclavé, sont limitées, car le réseau d'oléoducs de la Russie est mis à rude épreuve par les attaques répétées de drones contre ses raffineries et ses installations d'exportation.