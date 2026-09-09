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Le Kazakhstan affirme que la procédure d'exécution à l'encontre de l'opérateur pétrolier de Kashagan est toujours en cours
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 07:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les mesures coercitives à l'encontre de la North Caspian Operating Company (NCOC), qui exploite le gisement pétrolier de Kashagan au Kazakhstan, se poursuivent, a déclaré mercredi le ministère de la Justice du pays.

Mardi, l'agence de presse russe Interfax a rapporté que le Kazakhstan avait suspendu la procédure engagée visant à faire appliquer une amende de plus de 5 milliards de dollars infligée à la NCOC par le Kazakhstan pour des infractions environnementales.

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